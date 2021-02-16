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​Райффайзенбанк открывает кредитную линию АО «Сахатранснефтегаз»

Райффайзенбанк и АО «Сахатранснефтегаз» заключили кредитное соглашение

​Райффайзенбанк открывает кредитную линию АО «Сахатранснефтегаз»

Райффайзенбанк и АО «Сахатранснефтегаз» заключили кредитное соглашение. По условиям договора, открыта кредитная линия на сумму 200 млн рублей, сроком до 15 месяцев. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

АО «Сахатранснефтегаз» является крупной национальной нефтегазовой компанией, которая занимает одну из ключевых позиций в социально-экономическом развитии Республики Саха Якутия. Сегодня это современное, динамично развивающееся предприятие. Компания осуществляет поставку природного газа потребителям Центральной Якутии от Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения, а также ведет добычу на Среднетюнгском и Отраднинском газовых месторождениях.

«Долгосрочные планы развития бизнеса всегда требуют поддержки финансового партнера. Мы ценим Райффайзенбанк за скорость, надежность и гибкий подход к потребностям компании. Основной задачей нашей компании является обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения Республики Саха (Якутия). Полученное финансирование мы планируем направить на эти цели, а также развитие других направлений», – отметил заместитель генерального директора по финансам АО «Сахатранснефтегаз» Василий Юрьевич Захаров.

«Сотрудничество с компаниями Дальнего Востока для Райффайзенбанка – важный приоритет. Мы планируем развивать это направление и наращивать активную клиентскую базу в этом регионе. Здесь работают эффективные и современные компании, которым интересно сотрудничество с Райффайзенбанком. АО «Сахатранснефтегаз» является примером такого успешного бизнеса с большими перспективами для роста. Уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться и поможет воплотить все бизнес-планы компании в жизнь», – комментирует Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.


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Сегодня в 19:13, просмотров: 103, комментариев: 0
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