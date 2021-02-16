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​Конкурс «Время перемен» вместе с Visa

Сургутнефтегазбанк и компания Visa объявляют о начале конкурса «Время перемен»

​Конкурс «Время перемен» вместе с Visa

Сургутнефтегазбанк и компания Visa объявляют о начале конкурса «Время перемен».

Совершайте покупки с картой Visa СНГБ и получите возможность выиграть Бонусы от Банка.

- 5 призов по 100 000 Бонусов.
Будет определено 5 победителей, совершивших в период проведения конкурса покупки в ТСП или сети интернет на сумму не менее 50 000 рублей.

- 5 призов по 50 000 Бонусов.
Будет определено 5 победителей, совершивших не менее двух покупок с использованием СНГБ Маркет на общую сумму не менее 10 000 рублей.

- Первым 1000 участникам при открытии банковской карты или подключении к СНГБ Онлайн по 20% Бонусов на сумму не более 1000 рублей от совершенных операций.

Как принять участие в конкурсе?
Зарегистрируйтесь в качестве участника конкурса в мобильном приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Время перемен» - «Зарегистрироваться» и совершайте покупки с картой Visa СНГБ!

Срок проведения конкурса: с 15 февраля 2021 г. по 30 апреля 2021 г.
Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке – Visa.
Правила участия на сайте www.sngb.ru

По итогам конкурса 5 победителей получат по 100 000 и 50 0000 бонусов/миль на основе случайной выборки из числа участников. При определении победителя, в список для генерации случайной выборки участник будет включен такое количество раз, которое соответствует отношению общей суммы покупок к сумме 50 000 рублей, округленное в меньшую сторону. Пример: При сумме покупок 155 000 рублей в список для генерации случайной выборки участник будет включен 3 раза. Расчет: 155 000 / 50 000 = 3,1 раза. Округление до 3 раз.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 200, комментариев: 0
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