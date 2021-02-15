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​Энергетики привлекли более 146 млн рублей с помощью дополнительных услуг

«Россети Тюмень» заработали 146 млн руб. на нетарифных услугах

​Энергетики привлекли более 146 млн рублей с помощью дополнительных услуг

Нетарифные услуги принесли компании «Россети Тюмень» в Югре 146 миллионов рублей прибыли в 2020 году. Плановые показатели фактической выручки от дополнительных услуг, которые предлагают энергетики, таким образом, увеличились более чем на 42 процента.

Самыми активными потребителями допуслуг от энергетиков стали нефтеюганцы и сургутяне.

Наиболее популярной нетарифной услугой в АО «Россети Тюмень» называют техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сторонних сетей — на него приходится 45 процентов от всех допуслуг. На втором месте, с третью общего объема нетарифных поступлений, — аренда объектов компании и услуиг по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линий связи.

«Развитие нетарифных услуг — это возможность диверсифицировать доходы компании и обеспечить ее устойчивость к любым внешним изменениям, — комментирует первый заместитель генерального директора АО «Россети Тюмень» Сергей Фролов. — В целом, «Россети Тюмень» в 2020 году заработали на дополнительных услугах более 304 млн рублей, в планах на 2021 рост этого показателя на 17 процентов до 353 млн рублей. Мы имеем наработанный портфель эффективных решений, в том числе цифровых, которые будут полезны как представителям региональных властей, так и крупным бизнес-игрокам Урала и Западной Сибири».

Компания «Россети» является оператором из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 16:43, просмотров: 97, комментариев: 0
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