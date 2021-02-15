16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3092   EUR  88,9754  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты на малые чеки

Кредиты наличными можно взять в Райффайзенбанке

​Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты на малые чеки

Райффайзенбанк начинает выдавать кредиты наличными на сумму от 30 до 90 тысяч рублей. Ставка в этом случае будет фиксированной и составит 17,99% при наличии страховки и 22,99% при отказе от неё. Максимально возможный срок кредита — 5 лет.

«Ранее минимальная сумма потребительского кредита составляла 90 тысяч рублей. Мы фиксируем изменение потребительской модели наших клиентов – многие предпочитают для крупных покупок использовать не накопления, а кредитные средства, поэтому мы следуем за этой потребностью и открываем такую возможность», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Оформить заявку и получить кредит Райффайзенбанка можно быстро и просто без визита в офис на raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:32, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 3536
  2. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3517
  3. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 1911
  4. Елена Харина: «Должников все больше и больше» 1905
  5. Дворы остались темными — на акцию с фонариками сургутяне пока не отреагировали 1266
  6. В нижневартовском ДТП пострадал ребенок 1126
  7. На нескольких трассах Югры ограничили движение из-за метели 983
  8. Два югорчанина скончались от COVID-19 накануне 706
  9. Практически каждый третий житель ХМАО хотя бы раз имел любовные отношения с коллегой 683
  10. ​В Сургуте спецслужбы не могут заехать во двор из-за постоянных пробок в жилой зоне 612
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12681
  2. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 6607
  3. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5852
  4. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5572
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 4389
  6. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 3947
  7. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3605
  8. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 3536
  9. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3517
  10. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 3090
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13355
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12681
  3. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 11162
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10587
  5. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10575
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10515
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9739
  8. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 9499
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 8882
  10. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8408

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика