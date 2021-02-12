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​После пандемии большинство россиян мечтает о долгом отдыхе на пляже

Райффайзенбанк узнал о планах россиян на отпуск

​После пандемии большинство россиян мечтает о долгом отдыхе на пляже

Райффайзенбанк узнал о планах россиян на отпуск по завершении ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Согласно результатам опроса*, проведенного в январе 2021 года, жители крупных городов планируют отправиться в путешествие во время отпуска уже в первом полугодии. При этом больше половины опрошенных собираются делать прививку от коронавируса в течение ближайших трех месяцев (49%) либо уже ее сделали (2%).

Большинство опрошенных россиян (25%) в качестве основного туристического направления выберут Турцию. 24% признали, что отправятся в Европу, 14% выделили Грецию, столько же планируют посетить ОАЭ. Самым популярным видом отдыха в постпандемический период опрошенные назвали пляжный отдых у моря (59%). 17% предпочтут городской туризм, 8% отправятся в деревню к родственникам, а равное число респондентов выберут горнолыжный склон или поход (7%).

40% опрошенных планируют отдыхать 7-10 дней, 34% — две недели, а 14% — от двух до четырех недель. Каждый четвертый опрошенный планирует потратить в путешествии не менее 50 тыс. рублей на человека, при этом 67% респондентов указали, что отправятся в отпуск с семьей.

«Вне зависимости от того, куда отправятся клиенты Райффайзенбанка, они всегда могут воспользоваться преимуществами кредитных карт с беспроцентным периодом до 110 дней. Это удобно в случае непредвиденных трат в отпуске, даже если он длится месяц или больше», — отметил Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что россияне планируют взять с собой в отпуск кредитные средства для подстраховки. 91% отдают предпочтение кредитным картам.

*В онлайн-опросе приняли участие три тысячи жителей семи городов-миллионников старше 20 лет. Ежемесячный доход 48% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 70, комментариев: 0
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