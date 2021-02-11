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​С какими сложностями сталкиваются россияне, когда продают залоговую квартиру

Как продать квартиру, находящуюся в залоге у банка

​С какими сложностями сталкиваются россияне, когда продают залоговую квартиру

Райффайзенбанк выяснил, с какими сложностями столкнулись россияне, когда пытались продать квартиру, находящуюся в залоге у банка. В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей крупных городов России, которые продавали квартиру в течение последних пяти лет. Преимущественно это мужчины и женщины (45% и 55%, соответственно) старше 26 лет. Ежемесячный доход 44% респондентов составляет 30-60 тыс. руб.

У 15% респондентов квартира на момент продажи была в ипотеке. И у большинства этот аспект вызвал ряд сложностей. 47% утверждают, что покупатели боялись того, что квартира находится в залоге у банка. 28% говорят, что покупатели не понимали, как провести сделку в таком случае. У 22% сложности вызвал тот факт, что ипотеки продавца и покупателей были в разных банках. Меньше всего проблем доставило время сделки – оно затянулось лишь у 1% опрошенных. 7% говорят, что их банк в момент продажи квартиры выставил неподходящие/невыгодные условия.

«У трети респондентов не было проблем с продажей квартире в ипотеке. Это значит, что достаточно большое количество покупателей понимают, что покупка такой квартиры не несет каких-то дополнительных рисков. Не видим таких рисков и мы, поэтому выдаем ипотеку на покупку недвижимости, обремененной залогом другого банка. Теперь сделка не многоступенчатая, когда сначала продавец должен был погасить свою ипотеку и снять обременение, а затем покупатель получал кредит. Сейчас все стадии реализуются одновременно», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 115, комментариев: 0
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