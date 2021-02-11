Капремонт высоковольтной линии «Когалым — Уральская» «Россети» выполнили при аномальных морозах

Аномальные морозы ремонтникам не помеха: специалисты компании «Россети Тюмень» в срок завершили капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ «Когалым – Уральская» на севере Югры. Линия электропередачи питает объекты одного из ключевых потребителей в ХМАО — нефтяной компании «Лукойл».

Термометры показывали температуру ниже сорока градусов, специалисты когалымского филиала «Россети Тюмень» в этих условиях переустановили опоры ЛЭП на новый фундамент, заменили грозозащитный трос, установили спиральную арматуру, гасители вибрации, изоляторы — таким образом повысили надежность электроснабжения производственного процесса в цехах одного из трех наиболее крупных месторождений «Лукойла» в Западной Сибири — Южно-Ягунского, на котором нефтяниками реализована интегрированная модель цифровизации производства, которая, к слову, признана лучшим IT-проектом в отечественной нефтегазовой промышленности и сегодня входит в тройку лучших в мире по количеству элементов.

Стоимость восстановительного проекта составила 1,8 миллиона рублей.

«Все мероприятия ремонтной кампании направлены на повышение эксплуатационных характеристик электросетевого оборудования, поддержание надежности и качества электроснабжения конечных потребителей, обеспечивающих экономическое благосостояние региона», – прокомментировал первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» Антон Битуев.

В целом, объем ремонтной программы филиала на 2021 год составит порядка 124 млн рублей. На текущий год в зоне ответственности филиала Когалымские электрические сети запланирован ремонт более 80 000 метров линии электропередачи, а также трансформаторов и другого оборудования подстанций.