В СНГБ существуют два основных способа торговли на бирже: совершение сделок через СНГБ Онлайн и через специализированное приложение QUIK.

Для полноценной работы с финансовыми инструментами в системе QUIK:

- Откройте брокерский счет или Индивидуальный инвестиционный счет (СНГБ Онлайн: раздел «Продукты»).

- Пополните брокерский счет (выберите действие для брокерского счета «Пополнить»).

- Выберите торговый терминал для совершения операций и отправьте заявку на подключение (выберите действие для брокерского счета «Подключить QUIK / Подключить PocketQUIK»).

- Совершайте операции покупки и продажи финансовых инструментов с помощью информационно-торговой системы QUIK или мобильного приложения iQUIK X / QUIK Android X.

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В СНГБ Онлайн также возможно приобрести ряд инвестиционных инструментов, но их количество ограничено. Эта опция хорошо подойдет для начинающих инвесторов. Для инвестирования через СНГБ Онлайн:

- Выберите действие для брокерского счета «Купить бумаги».

- Выберите ценную бумагу и нажмите «Купить».

- Введите сумму денежных средств для покупки выбранного эмитента и нажмите «Продолжить».

- Проверьте введенные ранее значения и подтвердите операцию кодом из sms-сообщения.

- Продажу ценных бумаг можно осуществить через раздел «Детали» брокерского счета.