В 30 микрорайоне Сургута строится новый дом Severin

В 30 микрорайоне строится новый дом Severin. Его слоган — «Север в тебе», а сам проект вдохновлен богатством местной природы, силой стихии и местными жителями: их добротой, теплым нравом и традициями.

Какие решения будут в новом доме?

— В Severin предусмотрен двор с игровыми площадками для детей и взрослых, собственный мини-парк с гамаками и прогулочная зона. Территория двора будет закрытой, оснащенной системой видеонаблюдения.

— Подъезды Severin созданы по индивидуальному дизайнерскому проекту. Его северный стиль воплощен в природных материалах и графических элементах. Например, в зоне ожидания стена стилизована под дерево, а у входа размещен стабилизированный мох. В каждом подъезде предусмотрена колясочная.

— Черничкой на торте (так мы шутим в северной манере) стали 34 варианта семейных планировок от 35,1 м² до 90,7 м². Среди них есть квартиры с гардеробными и двумя санузлами.

Квартиру в доме Severin можно приобрести по льготной ипотеке от ведущих банков.

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