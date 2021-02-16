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​В Сургуте появится первый дом с северным характером

В 30 микрорайоне Сургута строится новый дом Severin

​В Сургуте появится первый дом с северным характером

В 30 микрорайоне строится новый дом Severin. Его слоган — «Север в тебе», а сам проект вдохновлен богатством местной природы, силой стихии и местными жителями: их добротой, теплым нравом и традициями.

Какие решения будут в новом доме?

— В Severin предусмотрен двор с игровыми площадками для детей и взрослых, собственный мини-парк с гамаками и прогулочная зона. Территория двора будет закрытой, оснащенной системой видеонаблюдения.

— Подъезды Severin созданы по индивидуальному дизайнерскому проекту. Его северный стиль воплощен в природных материалах и графических элементах. Например, в зоне ожидания стена стилизована под дерево, а у входа размещен стабилизированный мох. В каждом подъезде предусмотрена колясочная.

— Черничкой на торте (так мы шутим в северной манере) стали 34 варианта семейных планировок от 35,1 м² до 90,7 м². Среди них есть квартиры с гардеробными и двумя санузлами.

Квартиру в доме Severin можно приобрести по льготной ипотеке от ведущих банков.

Хотите выбрать студию Severin? Звоните в отдел продаж по телефону: +7 (3462) 27-06-32 или оставляйте заявку на сайте ssthm.ru

Проект компании ССТ
Вдохновляемся Севером — строим для земляков


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16 февраля в 10:34, просмотров: 853, комментариев: 0
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