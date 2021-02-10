Эксклюзивные условия от Сбербанка для будущих жителей дома «Азбука»

Вариант 1: минус 4% от ставки ипотечного кредита до момента ввода дома в эксплуатацию

Вариант 2: минус 1,4% на весь срок кредитования — до 30 лет

Первоначальный взнос в обоих случаях составит от 15% от общей стоимости жилья.

Минимальный размер процентной ставки со снижением — от 0,7% годовых. Предложение действует по программе Сбербанка «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок.

«Азбука» — это шестнадцатиэтажный кирпично-монолитный дом, где предусмотрены квартиры студийного формата. Здесь каждый метр полезен. Просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление окон, лоджии с панорамным остеклением — всё это о квартирах в новом жилом доме. Площадь квартир от 40 м². А в эксплуатацию дом будет введен во II квартале 2022 года.

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