16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8526   EUR  89,5684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Ростелеком» исполняет мечты защитников Отечества: специалисты компании составили шорт-лист самых желанных подарков к 23 февраля

Какие подарки ждут мужчины на 23 февраля — выяснили в Ростелекоме

​«Ростелеком» исполняет мечты защитников Отечества: специалисты компании составили шорт-лист самых желанных подарков к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества эксперты ведущего цифрового провайдера страны составили ТОП – 3 лучших подарков настоящим мужчинам. Итак, три кита комфортной и результативной игры – игровой тарифный план со скоростью 500 мегабит в секунду и низким пингом, мощный роутер и прокачанное железо. Хотя с появлением облачного гейминга – сервиса NVIDIA GeForce NOW необходимость в мощном компьютере отпала, теперь любимыми играми на максимальных настройках графики можно наслаждаться даже на телефоне.

«За несколько лет мы проделали фундаментальную работу для создания глобального продукта для геймеров. У нас есть своя экосистема, состоящая из тарифного плана «Игровой», бонусной платформы, доступа к облачным играм и игрового маркетплейса. Теперь к этому добавился ещё и новый игровой роутер с искусственным интеллектом, позволяющий обеспечить максимальную скорость до 2 Гбит/с. Благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе — снижению задержки обмена данными — эта новинка понравится профессиональным геймерам и любителям. Кстати о новичках, только до 24 февраля мы предлагаем подключить «Игровой» со скидкой 50% на целый месяц, чтобы каждый без исключения защитник смог оценить все преимущества тарифа. И вместе с тарифом каждый танкист* получит эксклюзивный танк и премиум-аккаунт в подарок», – рассказал Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком».

Если вы хорошо вели себя весь год, то супруга просто обязана будет заменить традиционные носки на крутой игровой роутер в подарок!

Игровой роутер RT-X, разработанный компаниями «Ростелеком» и Huawei, приоритизирует трафик и сокращает время обмена данными с удаленными игровыми серверами. За счёт этого пользователи получают максимально качественный геймплей. Искусственный интеллект распознаёт 18 игр среди которых такие популярные как DOTA2, World of Tanks, Warface, GTA 5, FIFA, Fortnite. Маршрутизатор также одновременно работает на частотах в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

* Игрок World of Tanks


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:09, просмотров: 43, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Судьбу парка «За Саймой» решает общественность 1899
  2. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 1655
  3. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 1260
  4. ​Долгострой «Любимый» в Сургуте достроит компания «Столица» 1121
  5. ​Нижневартовские врачи избавили ребенка от 20-сантиметровой опухоли 1052
  6. ​Тысячи термо SIM-карт прописались в Югре 1031
  7. ​Надо запретить департаменту архитектуры и градостроительства Сургута давать любые согласования вплоть до смены его состава 993
  8. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 961
  9. ​Экс-начальник Росгвардии Югры переехал в Тюмень 958
  10. ​На развод не попался. Житель Югры вспомнил советы против телефонных мошенников 894
  1. ​Спасти от самих себя 7184
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6466
  3. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 5783
  4. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5527
  5. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 4611
  6. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4428
  7. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 3981
  8. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 3979
  9. Югорские полицейские уберегли жителя Радужного от проблем со здоровьем // ВИДЕО 3960
  10. ​В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший из Владивостока в Москву 3563
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16241
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13129
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10421
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10300
  5. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 10097
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 9734
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9602
  8. На югорской трассе погибли два человека 9397
  9. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9144
  10. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9054

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика