Какие подарки ждут мужчины на 23 февраля — выяснили в Ростелекоме

В преддверии Дня защитника Отечества эксперты ведущего цифрового провайдера страны составили ТОП – 3 лучших подарков настоящим мужчинам. Итак, три кита комфортной и результативной игры – игровой тарифный план со скоростью 500 мегабит в секунду и низким пингом, мощный роутер и прокачанное железо. Хотя с появлением облачного гейминга – сервиса NVIDIA GeForce NOW необходимость в мощном компьютере отпала, теперь любимыми играми на максимальных настройках графики можно наслаждаться даже на телефоне.

«За несколько лет мы проделали фундаментальную работу для создания глобального продукта для геймеров. У нас есть своя экосистема, состоящая из тарифного плана «Игровой», бонусной платформы, доступа к облачным играм и игрового маркетплейса. Теперь к этому добавился ещё и новый игровой роутер с искусственным интеллектом, позволяющий обеспечить максимальную скорость до 2 Гбит/с. Благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе — снижению задержки обмена данными — эта новинка понравится профессиональным геймерам и любителям. Кстати о новичках, только до 24 февраля мы предлагаем подключить «Игровой» со скидкой 50% на целый месяц, чтобы каждый без исключения защитник смог оценить все преимущества тарифа. И вместе с тарифом каждый танкист* получит эксклюзивный танк и премиум-аккаунт в подарок», – рассказал Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком».

Если вы хорошо вели себя весь год, то супруга просто обязана будет заменить традиционные носки на крутой игровой роутер в подарок!

Игровой роутер RT-X, разработанный компаниями «Ростелеком» и Huawei, приоритизирует трафик и сокращает время обмена данными с удаленными игровыми серверами. За счёт этого пользователи получают максимально качественный геймплей. Искусственный интеллект распознаёт 18 игр среди которых такие популярные как DOTA2, World of Tanks, Warface, GTA 5, FIFA, Fortnite. Маршрутизатор также одновременно работает на частотах в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

* Игрок World of Tanks