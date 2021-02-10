16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8526   EUR  89,5684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме

По итогам января 2021 года ВТБ выдал рекордный для этого месяца объем ипотеки

​ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме

По итогам января 2021 года ВТБ выдал рекордный для этого месяца объем ипотеки – более 45 млрд рублей. Доля сделок в рамках льготной госпрограммы выросла с 20% по итогам 2020 года до 33% в январе. В Ханты-Мансийском автономном округе выдача ипотеки ВТБ за первый месяц нового года превысила 645 млн рублей.

«Российские банки обновили рекорд января по продажам ипотеки, рынок вырос примерно на треть. Спрос населения во многом обеспечен действием госпрограммы, по которой только в рамках ВТБ сегодня проходит уже каждая третья сделка. За январь мы выдали по ставке 6,1% более 4 тысяч кредитов на 15 млрд рублей, а общий объем кредитования достиг 45 млрд рублей. Уверен, что в период действия госпрограммы в этом году рынок может еще несколько раз обновить свои максимумы продаж. Пока потенциал льготной ипотеки далеко не исчерпан, и мы со своей стороны готовы удовлетворить спрос наших заемщиков на льготные кредиты в полном объеме», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок ВТБ в январе стали Москва и область (16,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (4,5 млрд рублей), Новосибирская область (1,6 млрд), Республика Татарстан (1,5 млрд), и Свердловская (1,2 млрд) область. Средний чек по ипотечному кредиту вырос по сравнению с январем 2020 года на 17% и достиг 2,8 млн рублей. Размер первоначального взноса изменился на 2 п.п. и достиг 36%.

В сегменте рефинансирования с начала года ВТБ провел более 5 тысяч сделок на общую сумму 11,2 млрд рублей, что немного уступает показателям января 2020 года. По словам Анатолия Печатникова, в этом году «бума» перекредитования ожидать уже не стоит. «Мы являемся лидером рынка рефинансирования ипотеки и видим, что большинство клиентов, которые брали кредиты несколько лет назад по ставкам около 10%, успели снизить свою долговую нагрузку в прошлом году. Сейчас на рынке – время минимальных ставок. Пока нет предпосылок для дальнейшего снижения ключевой ставки, а значит и ставки в российских банках, скорее всего, пока останутся примерно на том же уровне», – добавил топ-менеджер ВТБ.

ВТБ занимает около четверти рынка жилищных кредитов в России. По итогам 2020 года банк выдал 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории ВТБ, который почти на 40% превышает значения 2019 года. Ипотечный портфель банка вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:05, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Судьбу парка «За Саймой» решает общественность 1899
  2. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 1648
  3. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 1260
  4. ​Долгострой «Любимый» в Сургуте достроит компания «Столица» 1121
  5. ​Нижневартовские врачи избавили ребенка от 20-сантиметровой опухоли 1052
  6. ​Тысячи термо SIM-карт прописались в Югре 1031
  7. ​Надо запретить департаменту архитектуры и градостроительства Сургута давать любые согласования вплоть до смены его состава 993
  8. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 961
  9. ​Экс-начальник Росгвардии Югры переехал в Тюмень 958
  10. ​На развод не попался. Житель Югры вспомнил советы против телефонных мошенников 894
  1. ​Спасти от самих себя 7184
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6466
  3. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 5783
  4. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5527
  5. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 4611
  6. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4428
  7. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 3981
  8. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 3979
  9. Югорские полицейские уберегли жителя Радужного от проблем со здоровьем // ВИДЕО 3960
  10. ​В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший из Владивостока в Москву 3563
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16241
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13129
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10421
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10300
  5. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 10097
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 9734
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9602
  8. На югорской трассе погибли два человека 9397
  9. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9144
  10. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9054

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика