Стартовал капремонт воздушной линии 110 кВ «Пыть-Ях - Кратер»

Воздушную линию 110 кВ «Пыть-Ях - Кратер» капитально отремонтируют энергетики нефтеюганского филиала «Россети Тюмень». Объект важный — обеспечивает электроснабжением объекты «Роснефти», «СИБУР Холдинга», а также порядка тысячи жителей микрорайона Пыть-Яха.

Надежность сетей обеспечит ремонт, который стоит более трех миллионов рублей. Стоимость обусловлена особенностями воздушной линии, большая часть которой проходит в труднопроходимой болотистой местности. В ходе обновления объекта специалисты «Россетей» проведут перестановку опор линий электропередачи на новый фундамент. Таким образом в компании надеются на повышение устойчивости ЛЭП к резким перепадам температур, морозному пучению.

Работы усложняет тот факт, что перестановка опор возможна только во время зимы, когда можно доставить все материалы и спецтехнику к месту работ по «зимнику». Мероприятия энергетики проводят без неудобств для потребителей – для бесперебойного энергоснабжения смонтирована временная линия электропередачи.

Помимо перестановки ЛЭП планируется замена изоляторов, а также установка 84 птицезащитных устройств — и птиц от гибели защитят, нарушение энергоснабжения предотвратят.

«Развитие электроснабжающей инфраструктуры для нефтедобывающих предприятий — это приоритетное направление деятельности «Россети Тюмень». Мы вкладываем основательные средства в повышение надежности энергосистемы ХМАО-Югры, что открывает новые горизонты развития крупным потребителям региона. Нефтяники имеют необходимый задел электросетевой прочности для увеличения добычи углеводородов в интересах экономического развития нашей страны», ­– комментирует генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Всего в 2021 году в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах Югры «Россети Тюмень» отремонтируют около 300 км линий электропередачи, проведут техническое обслуживание и ремонты 50 подстанций 35-220 кВ, 3 переключательных пунктов 110 кВ, 1 секционирующего пункта 220 кВ. На эти цели запланировано потратить порядка 148 млн рублей.