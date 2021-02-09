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​Райффайзенбанк подвел итоги программы по работе со стартапами за 2020 год

Райффайзенбанк продолжает развивать программу по работе со стартапами

​Райффайзенбанк подвел итоги программы по работе со стартапами за 2020 год

В рамках 24 пилотов было протестировано более полусотни гипотез. По итогам продолжается сотрудничество с 7 стартапами, которые предлагают сервисы для оптимизации клиентского пути и внутренних процессов банка, а также новые цифровые возможности для сегмента малого бизнеса. Всего за четыре года существования программы было рассмотрено более 3000 стартап-проектов из России и стран мира, разработано более 180 гипотез для развития продуктов банка и его внутренних процессов и запущено более 75 пилотов.

За прошедший год Райффайзенбанк нарастил базу партнерств с ведущими игроками венчурного рынка, что позволило расширить масштабы работы с новыми проектами, а также возможности для тестирования решений как в контуре банка, так и на стороне партнеров. Молодым технологическим компаниям это дает возможность доработать продукт при постоянной поддержке экспертов из банка, протестировать решение с внутренними бизнес-заказчиками банка и получить обратную связь для развития. Кроме того, участие в программе Райффайзенбанка открывает доступ к корпоративному венчурному фонду Группы Райффайзен Elevator Ventures и возможности масштабировать решение на европейском рынке.

Райффайзенбанк развивает программу по работе со стартапами с 2016 года. За время своего существования она стала сложившейся практикой для проведения исследований внутри банка.

Подать заявку на участие в отборе можно на сайте программы: startup-raiffeisen.ru или с помощью Telegram-бота @Rstartup_bot.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 179, комментариев: 0
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