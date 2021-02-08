Клиенты Ханты-Мансийского НПФ получили доход

По итогам 2020 года, Ханты-Мансийский НПФ увеличил пенсионные накопления своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию на 5,53%. На счета клиентов начислено 798 656 321,57 рублей.

«Несмотря на кризис на финансовых рынках, связанный с распространением коронавирусной инфекции в начале 2020 года, мы смогли сохранить и приумножить пенсионные накопления наших клиентов, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова, - Ханты-Мансийский НПФ придерживается консервативного подхода при управлении пенсионными накоплениями, минимизируя риски.

Средняя ставка по депозитам в России в 2020 году составила, по данным ЦБ РФ, 4,4%. Таким образом, результат инвестиционной деятельности Ханты-Мансийского НПФ превысил ставку по банковским депозитам».

Информация о начисленном на пенсионный счет инвестиционном доходе доступна в «Личном кабинете» каждого клиента.