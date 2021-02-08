Ремонт на подстанции «Заречная» пройдет зимой 2020-2021 г.

13 подстанций, обеспечивающих потребителей нефтгезового сектора на северо-западе Югры, отремонтируют «Россети Тюмень» Энергокомплекс: энергетики начали готовиться к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов.На реализацию мероприятий будет направлено более 22,5 миллионов рублей.

Среди них — подстанция 110/10 кВ «Заречная» мощностью 80 МВА. Она примечательна тем, что станет на первом этапе питающим центром промышленной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани. Создание этой площадки предварительно одобрено Министерством экономического развития России.

Строительство первой в Югре особой экономической зоны начнется после утверждения проекта, в ближайшие три года. На территории ОЭЗ будут реализованы крупнейшие в регионе проекты в области лесопереработки, производства строительных материалов и химической промышленности. Они позволят сформировать в Нягани 1,5 тысячи новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит более 22 млрд рублей. При необходимости, на втором этапе развития ОЭЗ, выдача мощности на подстанции «Заречная» будет увеличена до 100 МВт.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» (ранее – АО «Тюменьэнерго») – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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