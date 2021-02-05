В филиале «Россети Тюмень» началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов

Год только начался, а в АО «Россети Тюмень» уже думают о будущем: филиал компании «Энергокомплекс» приступил к подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов. Энергетики планируют провести капитальные и средние ремонты оборудования на 13 подстанциях, обеспечивающих энергоснабжение потребителей нефтегазового сектора в северо-западной части Югры, потратив на это более 22,5 млн рублей.

Так, одна из подстанций 110/10 кВ «Заречная», мощностью 80 МВА, станет на первом этапе питающим центром промышленной площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Нягани. Создание этой площадки предварительно одобрено Министерством экономического развития России.

«Строительство первой в Югре ОЭЗ начнется после утверждения проекта, в ближайшие три года. На ее территории будут реализованы крупнейшие в регионе проекты в области лесопереработки, производства стройматериалов и химической промышленности», - отмечают в пресс-службе акционерного общества.

Все это позволит сформировать в Нягани порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит более 22 млрд рублей.

«При необходимости, на втором этапе развития ОЭЗ, выдача мощности на подстанции «Заречная» будет увеличена до 100 МВт», - подчеркнули в компании.