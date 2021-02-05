В числе лучших депозитных продуктов — вклад, который можно открыть в интернете

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 итогового рейтинга самых выгодных банковских вкладов в рублях в 2020 году, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 10 депозитных продуктов 2020 года – срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.

При составлении рейтинга лучших вкладов за 2020 год эксперты «Выберу.ру» учли все накопленные позиции в рейтингах портала по депозитам банков за весь период 2020 года. При этом учитывался не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».













ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.