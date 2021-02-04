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​Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2020 года

В 2020 году Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ провел более 20 вебинаров

​Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2020 года

Университет бизнеса – бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей – подвел итоги 2020 года.

В 2020 году Университет провел более 20 вебинаров на актуальные темы, а также целый ряд других мероприятий для предпринимателей.

В Топ-5 наиболее популярных у слушателей вебинаров в 2020 году вошли:

- Открытый вебинар «Маркировка товаров в 2020 году». Евгений Мео, руководитель направления онлайн-касс компании Астрал-М.

- Онлайн мастер-класс. 50 точек контактов онлайн: «Как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж». Ольга Бакина – эксперт по маркетингу, предприниматель, бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга.

- Онлайн мастер — класс «Точные действия бизнеса в период нестабильности». Владимир Ефремов – эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.

- «Digital-трансформация бизнеса в 2021 году – 7 ключевых ошибок при выходе в онлайн». Спикер Юлия Магась — основатель маркетингового агентства MOSSMM, евангелист платформы по работе с блогерами EPICSTARS.

- «7 точек контроля при работе с таргетированной рекламой. Кейсы и антикейсы». Спикер Павел Боревич - эксперт по интернет-маркетингу, основатель Digital-агентства Gradus.

Было организовано 4 комплексных онлайн-курса из нескольких уроков на различные темы:

  • «Создание стабильного потока заявок для малого бизнеса за 5 шагов».
  • «Как привлечь инвестиции?»
  • «Бизнес на автомате».
  • «Как прочитать человека за 5 минут».

В период пандемии Университет бизнеса провел недельный Антикризисный онлайн-марафон, на котором спикеры проекта в течение недели рассказывали как справиться с бизнесом в период пандемии. Обсуждались такие темы как: «Роль собственника в бизнесе в кризис», «Топ-7 экстренных мер для сохранения бизнеса в условиях кризиса», «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?», «Точные действия в продажах во время кризиса» и другие.

Участниками вебинаров стали более 1 тысячи человек, а количество просмотров видеоуроков на различные темы на Yotube канале Университета бизнеса составило около 125 тысяч.

В начале года была проведена очная конференция-практикум в Нижнем Новгороде, участниками которого стали 200 человек – собственники и руководители бизнеса, представители государственных и общественных организаций, финансовые директора, а также те, кто только задумывается о собственном бизнесе. Помимо основной программы практикума для участников прошел мастер-класс «Пошаговая настройка привлечения клиентов через рекламу в Instagram», а также бизнес-разборы с экспертами.

В 2020 году к команде Университета присоединились новые спикеры, с участием которых были сняты обучающие видео-ролики для постоянной рубрики «Шпаргалки для роста» – на темы переговоров, психологии клиентов, работы с персоналом, продвижения в соцсетях, «оцифровки» бизнеса.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Все ролики и записи вебинаров доступны в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ, на Yotube канале Университета бизнеса, а также в инстаграм – @uralsib_delo.


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