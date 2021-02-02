СНГБ предлагает кредит «Альтернативный»

Оформите рефинансирование по ставке от 9,4% годовых* и платите меньше:

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* Процентная ставка 9,4% годовых действует для «зарплатных» Клиентов при предоставлении кредита, который направляется на погашение кредита, оформленного в целях приобретения автомобиля, при сроке кредита от 13 до 24 месяцев (вкл.), и при условии предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита и регистрацию уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества ранее приобретенного автомобиля, а также при оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита.

Если Клиент не относится к категории «зарплатный» Клиент, процентная ставка увеличивается на 1,6% годовых.

При рефинансировании кредита, оформленного не в целях приобретения автомобиля, размер процентной ставки увеличивается на 0,5% годовых.

При отсутствии страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита процентная ставка увеличивается на 2% годовых. При оформлении соответствующего страхового полиса не в АО БАНК "СНГБ" процентная ставка увеличивается на 1,5% годовых.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.