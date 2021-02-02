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​Кредит «Альтернативный» на погашение кредитов, выданных в сторонних банках!

СНГБ предлагает кредит «Альтернативный»

​Кредит «Альтернативный» на погашение кредитов, выданных в сторонних банках!

Оформите рефинансирование по ставке от 9,4% годовых* и платите меньше:

  • Уменьшите процентную ставку по действующим кредитам,
  • Уменьшите сумму ежемесячного платежа или срок кредита,
  • Объедините кредиты и платите всего 1 раз в месяц.

Сумма кредита – до 3 000 000 рублей, срок кредитования – до 7 лет (вкл.).

Подробности по телефону: 8-800-200-88-04, в офисах Сургутнефтегазбанка или на сайте www.sngb.ru

* Процентная ставка 9,4% годовых действует для «зарплатных» Клиентов при предоставлении кредита, который направляется на погашение кредита, оформленного в целях приобретения автомобиля, при сроке кредита от 13 до 24 месяцев (вкл.), и при условии предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита и регистрацию уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества ранее приобретенного автомобиля, а также при оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита.

Если Клиент не относится к категории «зарплатный» Клиент, процентная ставка увеличивается на 1,6% годовых.

При рефинансировании кредита, оформленного не в целях приобретения автомобиля, размер процентной ставки увеличивается на 0,5% годовых.

При отсутствии страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита процентная ставка увеличивается на 2% годовых. При оформлении соответствующего страхового полиса не в АО БАНК "СНГБ" процентная ставка увеличивается на 1,5% годовых.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 121, комментариев: 0
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