СНГБ снижает ставки на потребительский кредит «Сезонный»

Достигайте новые цели в этом сезоне! Потребительский кредит «Сезонный» поможет реализовать самые смелые идеи!

• Процентная ставка – от 6,5%* годовых за первый год!

• Сумма кредита: от 300 000 до 5 000 000 рублей.

• Срок кредитования: от 2 до 5 лет.⠀

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Подробности по телефону: 8-800-200-88-04, в офисах Сургутнефтегазбанка или на сайте www.sngb.ru

*Процентная ставка от 6,5% годовых действует в первые 12 месяцев кредитования при оформлении страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» на весь срок пользования кредитом. С 13 месяца и до окончания срока кредитования ставка составляет от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от срока кредита. При неоформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» процентная ставка – 17,4% годовых на весь срок кредитования. Сумма кредита: от 300 000 до 5 000 000 рублей. Срок кредитования: от 2 до 5 лет. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.