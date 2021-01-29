16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Банк УРАЛСИБ в 2020 году увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза

Россияне в 2020 году чаще брали ипотеку, чем в 2019 году

​Банк УРАЛСИБ в 2020 году увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом. Всего за 2020 год было выдано около 13 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 38,3 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель на 1 января 2021 года составил 89,7 млрд рублей, увеличившись за 2020 год в 1,2 раза.

В том числе, объем кредитов, выданных на покупку первичного жилья, вырос в 1,5 раза, вторичного – в 1,1 раза, на рефинансирование ипотечных кредитов – более чем в 2 раза, по программе с господдержкой «Семейная ипотека» — в 2,1 раза по сравнению с показателями 2019 года.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека 6,5%». Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:25, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 1616
  2. ​Конкурс на нового главу не отменить. Суд отказывает Евгению Барсову по всем ходатайствам 1461
  3. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 1393
  4. ​Стримы сегодня. Руслан Запруднов // ONLINE 1250
  5. Ученики одной из сургутских школ создают информационную стену, помогающую больше узнать о родном городе 1181
  6. ​Туристы, планирующие путешествие в День влюбленных, находят Сургут привлекательным 829
  7. ​Сургутские энергетики ликвидируют последствия проделок «бешеного» самосвала 791
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 722
  9. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 614
  10. ​Невнимательный водитель самосвала устроил потоп на одной из сургутских улиц 583
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8319
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7831
  3. Не отморозились 6401
  4. ​Призрак Навального 4951
  5. ​Замороженный протест 4742
  6. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4599
  7. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3908
  8. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3732
  9. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3727
  10. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3617
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21032
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17558
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14979
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14518
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12567
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11048
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10512
  8. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9769
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9543
  10. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9148

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика