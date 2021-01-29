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​«Россети» задают тон в профподготовке энергетиков Югры

Учебно-тренировочный полигон «Россети Тюмень» появился в Урае

​«Россети» задают тон в профподготовке энергетиков Югры

«Россети Тюмень» ввели в эксплуатацию в Урае учебно-тренировочный полигон — он станет площадкой для тренировок, обучения и повышения квалификации персонала.

На территории полигона площадью 1 800 кв. м расположена подстанция 110/35/6 кВ «Учебная» и воздушная линия 110 кВ, которые позволят персоналу отрабатывать навыки по диагностике и ремонтам, устранять последствия условных нарушений электроснабжения, моделировать штатные и нештатные ситуации, чтобы в будущем не допускать ошибок на производстве.

Работу над созданием собственного полигона Урайские электрические сети начали еще в 2014 году, все — обустройство, монтаж и пусконаладочные работы — делали своими силами. Оборудование использовали с реконструируемых подстанций. На субботниках технические службы предприятия готовили площадку, укладывали контур заземления, монтировали ошиновку силового оборудования, красили металлоконструкции, выполняли монтаж кабельных связей и наладочные работы.

«Мы готовы приступить к тренировкам персонала, не только при помощи виртуальных моделей, стендов и лабораторных установок, но и с использованием реального оборудования. В дальнейшем на учебно-тренировочном полигоне планируется проводить конкурсы профессионального мастерства среди работников филиала. Также полигон станет площадкой для профориентационной работы со старшеклассниками и студентами», — прокомментировал Иван Смышляев, первый заместитель директора – главный инженер филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 125, комментариев: 0
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