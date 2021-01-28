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На ремонт 6 внутриквартальных проездов в Сургуте в 2021 году выделили 41 млн руб. Это…
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Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?

Да 22.6%

Нет 59.6%

Не знаю 17.8%

Всего голосов: 230

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Система выборов главы Сургута...

показала свою эффективность 7.5%

показала свою неэффективность 86.8%

не знаю 5.7%

Всего голосов: 333

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​Кредит от нас, а выбор цели — от вас!

СНГБ — о кредите «Потребительский»

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* Процентная ставка 9,65% годовых действует для зарплатных Клиентов / зарплатных Клиентов «бюджетников». Если Клиент не относится к категории зарплатный Клиент / зарплатный Клиент «бюджетник», при сроке кредита от 2 до 10 лет размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка действует на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредитования от 5 лет по заявкам, принятым в период проведения акции до 30.04.2021 (включительно). Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ». При неоформлении страхового полиса в АО БАНК «СНГБ» по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 76, комментариев: 0
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