Контролировать энергоснабжение теперь можно будет с помощью мобильного приложения «Россети»

Цифровая система оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов, использующая мобильные технологии, внедряется в компании «Россети Тюмень» — благодаря ей можно в реальном времени вести контроль энергоснабжения объектов, находящихся в зоне ответственности различных эксплуатирующих организаций, наблюдаемость которых затруднена.

Также новая система позволяет дополнить инструменты контроля на объектах, где отсутствует телеметрия и возможность визуализации, — к ним относятся, например, больницы, работающие с пациентами с COVID-19, избирательные участки во время голосования и другие.

В этом случае от сотрудников не требуется каких-либо сложных манипуляций: достаточно работать с приложением «Мобильный мониторинг», с помощью которого регистрируются события, добавляются фото- и видеоматериалы и вся информация отправляется в мессенджер. Затем виртуальный диспетчер направляет сообщение в соответствующий район электрических сетей для оперативного реагирования. Время передачи данных – не более 10 секунд. Одновременно информация поступает в ситуационно-аналитический центр и отображается на интерактивной карте. Все работы контролируются в автоматическом режиме.

«Техническое решение было дважды апробировано в 2020 году: в период подготовки и проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и в Единый день голосования. Проводился непрерывный контроль энергоснабжения помещений для голосования и, в случае возникновения нештатной ситуации, оперативно информировались наши подразделения и задействованные в избирательном процессе организации. Результат апробации показал, что это удобное и эффективное решение по обеспечению сквозного мониторинга», – прокомментировал начальник департамента корпоративных и технологических АСУ «Россети Тюмень» Дмитрий Дружинин.

В первой половине 2021 года система оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов будет внедрена еще в трех ДЗО ПАО «Россети». Далее она будет тиражирована в 100 % распределительных сетевых компаний Группы.