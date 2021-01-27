Корректировка инвестиционных планов АО «Россети Тюмень» утверждена в Минэнерго

АО «Россети Тюмень» скорректировало инвестиционные планы — их утвердило Минэнерго. Так, на 2021 год предполагается финансирование инвестпрограммы в размере 10,9 млрд рублей — это больше, чем в 2020 году, на 13,4 процента. Средства пойдут на реконструкцию и ввод новых объектов, которые значительно повысят качество и надежность потребителей.

Так, в Нефтеюганском районе Югры построят сразу четыре крупных подстанции с питающими воздушными линиями 110 кВ — для Кузоваткинского, Чапровского, Майского и Мамонтовского нефтяных месторождений. Реконструкция коснется подстанции 110/10 кВ «Батово», также расположенной в Нефтеюганском районе.

На Ямале энергетики будут строить 110 кВ «Роспан» с питающими ВЛ 110 кВ протяженностью 11 км.

Всего на реконструкцию, модернизацию и техперевооружение объектов в этом году планируется направить 4,3 млрд рублей̆, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Ещё около 3,6 млрд рублей будет направлено на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.

С учетом нынешнего инвестплана общая сумма инвестиций в развитие объектов электроэнергетики Тюменской области, Югры и ЯНАО запериод 2018–2022 гг. составит порядка 52,7 млрд рублей.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.