Психолог Федор Щербаков анонсировал свой инновационный авторский курс

Федор Щербаков анонсировал свой инновационный авторский курс, на котором его коллеги смогут повысить квалификацию и освоить новые техники работы. Щербаков известен как автор книг по психологии и ведущий блога «Познай себя».

Окунемся в биографию нашумевшего блогера и неординарного психолога, чтобы лучше познакомиться с его творческой деятельностью и больше узнать о его карьерном пути.

Школьные годы

Федор Щербаков родился на Камчатке. Но там он провел только первые 9 лет жизни. Мальчик часто болел, и из-за этого родителям пришлось искать город с другим климатом. Так в 1979 году семья перебралась в Москву. Отец семейства, Николай Сергеевич, устроился в строительную компанию геодезистом. Мать, Валентина Владимировна, работавшая геологом, приняла решение посвятить себя детям (у Федора есть младший брат).

Мальчик учился в 46-й школе, окончил ее с серебряной медалью. Родители хотели, чтобы после школы он поступил в архитектурный, однако парня больше интересовала психология.

От позиции школьного психолога до книг и создания тренинга

Щербаков учился в Московском государственном пединституте на факультете психологии. Уже тогда он стремился к тому, чтобы знать больше, чем сверстники. Проводил собственные исследования, публиковал свои статьи на тему самосознания подростков. После университета устроился психологом в школу. Однако ему было интересно работать не только с детьми, но и со взрослыми, поэтому он набирался знаний и опыта любыми доступными ему способами:

читал российские и зарубежные журналы и книги, посвященные психологии;

наблюдал, как работают его коллеги, посещая сеансы в качестве пациента;

ходил на лекции университетских преподавателей, чтобы закрепить пройденный материал и усвоить новый;

смотрел, как работают студенты на семинарах;

смотрел научно-популярные передачи, посвященные психологии.

В 1999 году психолог открыл свой кабинет, уволившись из школы и занявшись исключительно приемом взрослых пациентов. Сегодня к нему сложно попасть на прием, ведь график рассчитан более чем на месяц вперед.

У Щербакова свой популярный блог, посвященный психологии. Называется «Познай себя». На него подписано более 1000 человек. В своих публикациях психолог разбирает случаи из собственной практики. Конечно, имен своих пациентов он не называет. Писательский талант психолога проявляется не только на страницах блога. Он стал автором книг: «У соседей трава зеленее», «Ты не один. Как побороть одиночество?», «Синдром отложенной жизни. Как стать счастливым сегодня?».

Щербаков Федор Николаевич работает не только с пациентами, но и своими коллегами, проводя для них различные тренинги и мастер-классы. Сейчас готовится инновационный курс для профессиональных психологов. На нем можно будет научиться по-новому работать с пациентами и с собой (в том числе, чтобы не подвергаться профессиональной деформации).

Семья, путешествия, спорт

Федор Николаевич Щербаков женат. С супругой Марией он познакомился в 1996 году, когда девушка пришла брать у него интервью. У пары есть дочь Елена, которая родилась в 2002 году. Семья любит вместе отдыхать и путешествовать. Правда, мировая эпидемиологическая обстановка ограничивает такие путешествия до пределов родного края. И тем не менее в 2020-м семье удалось совершить несколько совместных поездок, посетив Выборг, плато Укок и Ладожское озеро.

Щербаков с юношества увлекается спортом. При этом его спортивные предпочтения меняются часто, и раз в несколько лет он бросает один вид спорта ради другого. Таким образом он успел попробовать себя в беге, плавании, гребле на каноэ и байдарках, катании на лыжах, хоккее и большом теннисе. Последними двумя видами спорта занимается до сих пор и периодически участвует в любительских соревнованиях.