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Федор Щербаков выпустил авторский курс по психологии

Психолог Федор Щербаков анонсировал свой инновационный авторский курс

Федор Щербаков выпустил авторский курс по психологии
Фото предоставлено автором

Федор Щербаков анонсировал свой инновационный авторский курс, на котором его коллеги смогут повысить квалификацию и освоить новые техники работы. Щербаков известен как автор книг по психологии и ведущий блога «Познай себя».

Окунемся в биографию нашумевшего блогера и неординарного психолога, чтобы лучше познакомиться с его творческой деятельностью и больше узнать о его карьерном пути.

Школьные годы

Федор Щербаков родился на Камчатке. Но там он провел только первые 9 лет жизни. Мальчик часто болел, и из-за этого родителям пришлось искать город с другим климатом. Так в 1979 году семья перебралась в Москву. Отец семейства, Николай Сергеевич, устроился в строительную компанию геодезистом. Мать, Валентина Владимировна, работавшая геологом, приняла решение посвятить себя детям (у Федора есть младший брат).

Мальчик учился в 46-й школе, окончил ее с серебряной медалью. Родители хотели, чтобы после школы он поступил в архитектурный, однако парня больше интересовала психология.

От позиции школьного психолога до книг и создания тренинга

Щербаков учился в Московском государственном пединституте на факультете психологии. Уже тогда он стремился к тому, чтобы знать больше, чем сверстники. Проводил собственные исследования, публиковал свои статьи на тему самосознания подростков. После университета устроился психологом в школу. Однако ему было интересно работать не только с детьми, но и со взрослыми, поэтому он набирался знаний и опыта любыми доступными ему способами:

  • читал российские и зарубежные журналы и книги, посвященные психологии;
  • наблюдал, как работают его коллеги, посещая сеансы в качестве пациента;
  • ходил на лекции университетских преподавателей, чтобы закрепить пройденный материал и усвоить новый;
  • смотрел, как работают студенты на семинарах;
  • смотрел научно-популярные передачи, посвященные психологии.

В 1999 году психолог открыл свой кабинет, уволившись из школы и занявшись исключительно приемом взрослых пациентов. Сегодня к нему сложно попасть на прием, ведь график рассчитан более чем на месяц вперед.

У Щербакова свой популярный блог, посвященный психологии. Называется «Познай себя». На него подписано более 1000 человек. В своих публикациях психолог разбирает случаи из собственной практики. Конечно, имен своих пациентов он не называет. Писательский талант психолога проявляется не только на страницах блога. Он стал автором книг: «У соседей трава зеленее», «Ты не один. Как побороть одиночество?», «Синдром отложенной жизни. Как стать счастливым сегодня?».

Щербаков Федор Николаевич работает не только с пациентами, но и своими коллегами, проводя для них различные тренинги и мастер-классы. Сейчас готовится инновационный курс для профессиональных психологов. На нем можно будет научиться по-новому работать с пациентами и с собой (в том числе, чтобы не подвергаться профессиональной деформации).

Семья, путешествия, спорт

Федор Николаевич Щербаков женат. С супругой Марией он познакомился в 1996 году, когда девушка пришла брать у него интервью. У пары есть дочь Елена, которая родилась в 2002 году. Семья любит вместе отдыхать и путешествовать. Правда, мировая эпидемиологическая обстановка ограничивает такие путешествия до пределов родного края. И тем не менее в 2020-м семье удалось совершить несколько совместных поездок, посетив Выборг, плато Укок и Ладожское озеро.

Щербаков с юношества увлекается спортом. При этом его спортивные предпочтения меняются часто, и раз в несколько лет он бросает один вид спорта ради другого. Таким образом он успел попробовать себя в беге, плавании, гребле на каноэ и байдарках, катании на лыжах, хоккее и большом теннисе. Последними двумя видами спорта занимается до сих пор и периодически участвует в любительских соревнованиях.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 116, комментариев: 0
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