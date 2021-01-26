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Право или обязанность?

Проект по комплексному развитию территорий оказался больше для власти, а не для бизнеса

Право или обязанность?
gov.admhmao.ru

Если первое ключевое решение разработчиков «Югорского стандарта» (одновременность строительства жилья и инфраструктуры), по большей части, находится в зоне ответственности органов власти (в том числе финансовой), то второе - ограничение высотности жилых объектов до семи этажей, концепция «двор без машин», бесплатные парковки в необходимом жителям количестве и проч. – уже рекомендация застройщикам.

Теоретически его можно выполнить. Но только при соблюдении ряда условий.

1. Организация парковочных мест не должна быть головной болью исключительно застройщиков, потому что в итоге решать этот вопрос – финансово – придется всем новоселам: и пешеходам, и автомобилистам. Более того, только организацией парковок, даже бесплатных, но вне дворового пространства, вопрос не решить. Сургут это уже не раз доказал: владельцы гаражей и даже мест в паркинге шаговой доступности предпочитают оставлять свои автомобили у подъезда, а то и на газоне. Так что нужны другие решения.

Кстати, некоторые застройщики уже сегодня выступают против этой нормы. В частности, такое заявление сделал накануне владелец строительной компании ДСК-1 Михаил Сердюк.

«Если обязать немедленно исполнять многие из этих принципов, безусловно важных и необходимых, это может просто добить ряд строительных предприятий, которые не смогут их реализовать», - заявил застройщик на заседании Общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года.

2. Соблюдение высотности должно быть не рекомендацией, а требованием. Чтобы все застройщики оказались в равных условиях – ведь себестоимость квадратного метра напрямую зависит от общей площади многоквартирного дома: чем больше дом, тем дешевле квадрат. Иначе идея так и останется рекомендацией, которую вряд ли кто будет выполнять. Об этом неоднократно заявлял соучредитель Сибпромстроя Николай Сторожук.

«Мы готовы застраивать четырехэтажными микрорайонами все новые территории Сургута, только предоставьте эти территории. А еще – создайте равные условия для всех строительных компаний. Признайте все новые территории зонами малоэтажной застройки, и тем самым проблема решится», - убеждает мэрию бизнесмен последние полтора десятка лет.

Но ответа не поступило ни от одной команды управленцев.


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25 января в 11:57, просмотров: 488, комментариев: 0
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