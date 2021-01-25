Проект по комплексному развитию территорий оказался больше для власти, а не для бизнеса

Строительный департамент Югры завершил работу над «Югорским стандартом» - сводом рекомендаций для застройщиков по поводу того, как могут, а в дальнейшем – и должны выглядеть территории комплексной застройки в нашем регионе.

Создать такой регламент для застройщиков предложили жители Югры. На встречах с главой региона темы благоустройства новых и старых микрорайонов, формирования новых подходов к развитию городской среды с учетом индивидуальных особенностей развития населенных пунктов звучали чаще всего.

Документ опубликован на официальном сайте регионального депстроя. Это несколько страниц текста, требующего перевода с профессионального языка строителей. Предлагаем рассмотреть два основных (по мнению автора) ключевых решения, которые предлагают разработчики проекта.

Не (зачеркнуть) синхронное плавание

Жилье и вся инфраструктура – транспортная, инженерная, социальная и даже деловая – на территориях комплексной застройки должны появляться одновременно. Очень правильное решение, отсутствие которого до настоящего времени нередко не позволяло застройщикам на протяжении нескольких лет вводить в эксплуатацию целые микрорайоны.

Показателен Северо-Западный жилой район Сургута, где целый ряд микрорайонов (36, 38, 40, 41, 42, 43) заселенные, но до сих пор не обеспечены дорогами. С социальными объектами (школа и два детских сада) те же проблемы.

Условия созданы – заходите

Будем внимательно наблюдать, как будет реализован масштабный комплексный проект – ЖК «Марьина гора», в котором в перечне объектов инфраструктуры предусмотрены не только учреждения образования и коммерческие помещения. В проекте жилого комплекса также обозначены объекты спорта, здравоохранения, социальной защиты, деловой кластер.

По сути, весь набор, предусмотренный в «Югорском стандарте». Кстати, вицегубернатор Югры Андрей Зобницев именно этот проект и предлагал рассматривать как эталон для «Югорского стандарта».

Второе «прорывное» решение «Югорского стандарта» – этажность. По мнению разработчиков, она должна быть переменной и не превышать семь этажей.

Продолжение скоро