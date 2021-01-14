В 2020 году через интернет в фонд обратилось в два раза больше клиентов, чем в 2019-м

Всего за 2020 год зафиксировано около 15 тысяч онлайн-обращений. Из них более 10 тысяч обращений это ежегодная регистрация пенсионеров.

«Мы давно целенаправленно идем к тому, чтобы все услуги Ханты-Мансийского НПФ были доступны нашим клиентам из любой точки мира, - пояснила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Мы постоянно пополняем перечень наших онлайн-сервисов, работаем над их удобством. Особенно радуемся тому, что наши интернет-сервисы осваивают пенсионеры. Более 10 тысяч интернет-регистраций за год – это отличный результат. Я знаю, что эту функцию осваивают даже получатели «губернаторской пенсии», которым 70 и даже 80 лет. Знаю об этом, потому что они пишут отзывы в соцсетях или в емейл-письмах. Горжусь нашими продвинутыми пенсионерами! Также мы всегда призываем более молодых югорчан помогать с интернет-регистрацией своих родителей, бабушек и дедушек».

На сайте Ханты-Мансийского НПФ через «Личный кабинет» можно получить следующие услуги:

Назначить выплату пенсии по программе «Две пенсии для бюджетников» (доступно в «Личном кабинете»).

Рассчитать размер будущей пенсии в зависимости от взносов или наоборот, рассчитать размер взноса в зависимости от желаемого размера пенсии. (доступно в разделе «Калькуляторы»).

Пополнить пенсионный счёт (доступно в Личном кабинете).

Настроить «Автоплатеж», чтобы пенсионные взносы поступали на ваш счет без вашего участия (доступно в Личном кабинете).

Получить справку (о пенсионных взносах, о невыплате/неназначении пенсии, об отсутствии права на дополнительную пенсию, о пенсионных взносах, о состоянии счета, о выплатах).

Изменить персональные данные, в том числе банковские реквизиты (доступно в «Личном кабинете»).

Пройти ежегодную регистрацию пенсионеров (доступно в Личном кабинете).