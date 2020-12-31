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Может ли иностранный гражданин открыть счет в российском банке

Счет в банке РФ для иностранца: есть ли возможность?

Может ли иностранный гражданин открыть счет в российском банке

По данным МВД, ежегодно в РФ находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. Даже с учетом оттока мигрантов в 2020 году, вызванного пандемией, их число в стране превышает 6 млн человек. Нередко иностранцам может потребоваться счет в российском банке для осуществления платежей, переводов и других операций. Но перед обращением в кредитную организацию стоит разобраться, доступна ли данной категории клиентов эта услуга и как ее правильно оформить.

Регулирование банковских операций иностранцев на законодательном уровне

Иностранные граждане, проживающие постоянно или временно в РФ, а также организации, работающие в России, относятся к категории нерезидентов. Банковское обслуживание таких лиц имеет ряд особенностей, установленных на законодательном уровне.

Открытие счетов нерезидентам регулируется Федеральным законом № 173-ФЗ от 10.12.2003. Он дает право данной категории лиц свободно открывать счета в российских банках. Никаких ограничений по их типу не установлено, и иностранцам доступны следующие виды счетов:

- текущие;
- сберегательные (накопительные);
- вклады;
- открываемые для целей обслуживания кредита и т. д.

Нормы ФЗ № 173-ФЗ от 10.12.2003 регулируют и особенности проведения операций по счетам нерезидентов.

Что необходимо для открытия счета иностранному гражданину

Перед тем как открыть счет в банке, иностранному гражданину или организации необходимо выбрать предложение от кредитора. Рекомендуется воспользоваться для этих целей порталом Creditura.ru. На нем частные лица могут подобрать вклад, кредит или карту, а организации – сравнить условия и тарифы на РКО Райффайзен банка, Сбербанка и других банков РФ.

После выбора банка необходимо собрать пакет документов для открытия счета. Его рекомендуется уточнить у менеджера финансового учреждения. Но чаще всего он будет стандартный.

Частному лицу будет достаточно представить для заключения договора удостоверение личности и документ, подтверждающий легальное пребывание в РФ, например миграционную карту или визу. Иностранным организациям для открытия счетов потребуется представить полный пакет учредительных документов, данные об ИНН и доверенности на лиц, имеющих право подписи. Иногда у компаний могут запросить и другие бумаги.

Когда пакет документов собран, остается обратиться в офис выбранного банка и заключить договор. Чаще всего клиенту сразу предложат подключить услугу онлайн-банкинга, чтобы управлять счетом и другими услугами было возможно дистанционно, даже находясь за пределами России.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при регистрации счета

Главная проблема при открытии счета иностранцам заключается в том, что не все банки готовы предоставить эту услугу. Рекомендуется обращаться в кредитные организации федерального уровня. В них практически всегда она будет доступна. Но стоит учитывать вероятность столкнуться и с другими проблемами:

- возможностью открыть счета только в рублях, долларах и евро. С другими валютами работают в РФ далеко не все банки;

- языковым барьером. Все документы по счету будут составлены на русском языке. Чтобы избежать непредвиденных проблем, клиенту придется самому позаботиться об их переводе. При получении консультации у менеджеров тоже могут возникнуть проблемы из-за незнания русского. Носителям других языков может потребоваться переводчик. Но, к счастью, часто в банке легко найти сотрудника, свободно говорящего на английском;

- пакетом документов. При сборе бумаг для открытия счета иностранцу придется позаботиться о переводе их на русский язык. Иначе сотрудники банка не смогут принять документы. Все переводы должны быть заверены нотариально.

Чаще всего иностранец сможет без проблем открыть счет в российском банке. Но ему придется уделить внимание пакету документов, необходимых для проведения операции.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 146, комментариев: 0
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