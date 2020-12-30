Новый партнер СберМаркета в Сургуте — О'КЕЙ

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров в Сургуте. Теперь жители Сургута могут заказывать товары первой необходимости из сети О'КЕЙ. Продукты доставят в день заказа в удобный интервал времени.

Электронный каталог продукции, доступной к заказу через сайт и мобильное приложение СберМаркет, будет включать в себя более 17 тысяч продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе продукцию категории ultra-fresh, бакалею, свежие фрукты и овощи, выпечку, кондитерские изделия, готовые блюда, напитки, детские товары и товары повседневного спроса, включая скидки и акционные предложения.

Напомним, ранее жители Сургута могли заказывать товары из торговых сетей «ЛЕНТА» и METRO. Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно указать адрес доставки, выбрать ближайший доступный временной интервал и дождаться курьера. Наконец, одна из доступных опций – это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдёт картой онлайн.