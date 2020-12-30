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​Россияне стали чаще забывать пин-коды и пароли в 2020 году

Запросы на смену пин-кода кредитных карт в Райффайзенбанке в 2020 году выросли в шесть раз

​Россияне стали чаще забывать пин-коды и пароли в 2020 году

Райффайзенбанк выяснил, что в период пандемии в 2020 году 20% россиян не могли вспомнить пароль или пин-код от банковской карты, а 15% стали их чаще забывать. Эти данные коррелируют с тем, что количество запросов на смену пин-кода в приложении Райффайзен-Онлайн за период январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло в 6 раз. Такой рост может быть связан с ростом онлайн-покупок, когда банковскими картами все реже пользуются оффлайн, а также с информационной перегрузкой и скоплением «цифрового мусора».

Согласно данным опроса, 93% респондентов пользуются личными кабинетами онлайн-магазинов и сервисов. При этом большинство (82%) ежемесячно заходит не более чем на пять интернет-сервисов, 16% - на 5-10, а 2% заявили, что активны на 11-20 сервисах и сайтах. Большинство россиян (83%) используют везде разные пароли, однако 18% признают, что предпочитают пользоваться одним и тем же.

51% респондентов для хранения паролей полагаются на собственную память. Неудивительно, что пароли часто забываются – с этой проблемой столкнулся каждый пятый опрошенный. При этом 80% из тех, кто использует везде один пароль, делают это для того, чтобы его не забыть. В 2020 году 15% опрошенных стали забывать данные от личных кабинетов или пин-коды чаще. Результаты опроса, проведенного в социальных сетях Райффайзенбанка, подтверждают этот тренд: 45% респондентов признались, что вспомнить пины и пароли в 2020 году было труднее.

«Рутинные финансовые задачи должны решаться легко и просто, не занимая время, которое можно потратить на что-то важное, –- отметил Павел Рубахин, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. – Мы все реже пользуемся цифровыми паролями, их вытесняют методы биометрической идентификации и коды подтверждения операций. При этом пин-коды по-прежнему необходимы при использовании банковских карт, поэтому важно, чтобы восстановить свой пин через цифровые каналы было легко и удобно».

В опросе, который проходил 14 – 16 декабря 2020 года, приняло участие 1,2 тыс. человек из пяти городов России, преимущественно в возрасте 26-45 лет, с ежемесячным доходом более 30 тыс. руб. В опросе, проведенном в социальных сетях Райффайзенбанка, приняло участие 3,3 тыс. человек.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 194, комментариев: 0
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