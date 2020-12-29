Этот Новый год большинство сотрудников компаний отпразднуют без корпоративов

16% россиян отправится на новогодний корпоратив несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, показал опрос Райффайзенбанка, и только 8% встретят Новый год с коллегами онлайн. Однако большинство (75%) опрошенных из-за пандемии оказались без праздника на работе.

При этом 84% респонденов не знает, на что компания потратила сэкономленные деньги. 11% указали, что их добавили к премии. Наиболее популярным это решение оказалось в Омске (14%). Только 1% опрошенных рассказали, что сэкономленные на корпоративе деньги их компания отдала на благотворительность. При этом среди всех регионов чаще всего (3%) это отмечали жители Новосибирска.

Ранее Райффайзенбанк сообщал, что направит на благотворительность средства, не потраченные в течение года из-за пандемии коронавируса на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране. Партнером акции стал сервис Добро Mail.ru. Сумма пожертвований составит порядка 45 млн рублей.

«Благотворительную инициативу сотрудники банка встретили очень тепло: мы получили большое количество позитивных отзывов и отмечаем высокую вовлеченность в проект. Чаще всего поддерживают детей с тяжелыми заболеваниями, детей-сирот и передают средства на лечение животных, — рассказал Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка. — Из-за пандемии и связанных с ней ограничений многие сотрудники остались без планов на длинные выходные. Чтобы поддержать их, на новогодней неделе мы проведем онлайн-фестиваль творчества: с 4 по 9 января два раза в день будут проходить мастер-классы по рисованию, мобильной фотографии, приготовлению новогодних напитков и другие».

В онлайн-опросе приняли участие жители 13 крупных городов России преимущественно 26–45 лет. У 55% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 47% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.