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Уникальный криптоактив Tether

Особенности обмена средств с карты Сбербанка на Tether

Уникальный криптоактив Tether

Цифровые деньги и электронные платежи хоть и являются новшеством финансового рынка, но уже уверенно стали неизменной частью современной жизни, без которой больше мы не обойдёмся. Они дают то, чего людям так не хватало – возможность мгновенно осуществлять переводы, быстро совершать оплату за товары и услуги, стирая границы государств, а также увеличивать свой доход.

Единственное, что остаётся щекотливым вопросом – это волатильность криптовалют. Она как палка о двух концах: колебания цены криптовалюты с одной стороны, конечно, могут порадовать хорошей прибылью от скачков курса, а с другой – не позволяют спокойно использовать данный инструмент как средства накопления сбережений или инвестиции в бизнес, т.к. слишком высок риск. Криптовалюта Tether решает описанные проблемы.

Немного о Tether и его сильных сторонах

Это уникальный криптофиатный актив, стейблкоин, по сути, та же цифровая монета, но подкреплённая надёжными фиатными валютами в соотношении 1:1 (преимущественно долларами, однако в последнее время в оборот системы вошли евро, китайские юани). Работает Tether как любая крипта на основе блокчейна, но лишённая волатильности. Уникальная система позволяет мгновенно совершать различные транзакции, существенно экономя также и на комиссиях за них, защищает вложенные средства пользователей, ежедневно публикуя отчёты об обеспечении резервом, и решая вопросы с возвратными платежами, и т.п.

Tether подходит и для частных лиц, и для ведения бизнеса, а упрощённая интеграция на биржи становится ещё одним плюсом. Единственное, что нужно для пользования всеми преимуществами и возможностями криптофиатного актива – это пополнить счет, например, совершить обмен Сбербанк на Tether. Именно это направление выбирает наибольшее количество пользователей из РФ.

Обмен Сбербанк на Tether: особенности процедуры

Выбор в пользу крупнейшего банка страны не случаен. Это прогрессивное финансовое учреждение, услугами которого пользуются миллионы (подробнее о Сбербанке можно прочитать на bestchange.ru/wiki/article-sberbank), а то, что у него есть свой интернет-банкинг, открывающий пользователям самостоятельный дистанционный доступ для управления своими счетами, делает его ещё более удобным для использования ресурсов в Сети.

Пополнить свой аккаунт в Tether сегодня вполне возможно со счета в Сбербанке, но только через электронные обменники. Они произведут конвертацию средств и перечислят получившуюся после пересчета по курсу сумму в USDT или ином активе на ваш аккаунт в системе. Также возможен вариант использования криптовалютной биржи, но это дольше и сложнее.

Без процедуры обмена валют обойтись невозможно. Всё это связано с тем, что на карте Сбербанка России – российские рубли, а в Tether – криптоактивы, стейблкоины, которые подкреплены другими валютами.

Выбор обменного сервиса с лучшим курсом

Непосредственно обмен валют в электронных обменниках – это абсолютно простая процедура, как говорится, «всего в пару кликов». С ней легко разберётся любой начинающий. Самое главное заключается в правильном выборе обменного сервиса, и нужно убедиться, что он:

- предлагает выгодный курс;

- надёжен и безопасен;

- обладает достаточным валютным резервом для совершения операции.

Найти обменный ресурс можно через специальный мониторинг выгодных обменных курсов, например, через www.bestchange.ru или аналогичную площадку (их в Интернете немало). Это бесплатный портал, предоставляющий пользователям информацию об обменных сервисах, их условиях, составляющий по полученным данным рейтинги. На таком сайте можно быстро посмотреть курсы, выбрать обменник для сотрудничества и сразу же произвести обмен.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 161, комментариев: 0
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