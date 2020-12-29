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​Кто спасает красоту?

Как во время пандемии изменилась бьюти-сфера, и готова ли она к этим переменам?

​Кто спасает красоту?
Фото: Брусника

Коронавирус перевернул привычный уклад жизни с ног на голову. Более остальных от противопандемийных мер пострадал, пожалуй, малый бизнес в сфере услуг. Если общепит еще смог перейти на режим take away ("с собой") и наладить доставку блюд, то, например, косметологическим салонам, спа, парикмахерским альтернативу оффлайну придумать было крайне сложно.

Чтобы поддержать малый бизнес, компания Брусника совместно с редакцией СИА-ПРЕСС запускает проект, в рамках которого предприниматели расскажут свою историю, поделятся лайфхаками, как выжить в кризис. Первый выпуск — о владельцах салонов красоты, начавших дело в квартале "Новин".

Анна Бийбулатова, владелица салона красоты BEAUTY STORY, занялась предпринимательством в сфере бьюти-индустрии год назад. По профессии Анна главный бухгалтер более с десятилетним стажем и основатель аутсорсинговых компаний.

— Так получилось, что старт бизнеса совпал с первой волной коронавируса и введением самых жестких ограничений. Такое сложно было предугадать, — рассказывает Анна. — Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, организовать полноценную презентацию салона не получилось. И даже по прошествии полугода не все жители квартала "Новин" знают, что наш салон открыт.

Открытие салона пришлось на самый разгар пандемии

Из-за пандемии пришлось вносить изменения и в привычные для студий красоты стандарты работы. В салоне по-новому организовали запись клиентов, предусмотрев между посещениями длительные перерывы, необходимые для проведения санобработки. На всех сотрудников одели маски. Однако, по мнению Анны, к пандемии бьюти-сфера, оказалась не готова.

— Бизнес, естественно, проседает. Клиентский поток замер, выплаты по кредитам никто не отменял, а аренда ежемесячно съедает все остатки средств, рассказывает Анна. — Анализируя счета и квитанции, я вижу, что сфера становится убыточной. Думаю, выжить смогут те, кто умеет быстро адаптироваться, грамотно выстроить бизнес-процессы. Крупные салоны будут бороться за сохранение клиентуры. Небольшие студии, не имеющие финансовой подушки и опыта работы в кризис, скорее всего, закроются.

Инструменты для выживания в пандемию есть, нужно только уметь ими пользоваться

Поддержкой со стороны губернатора воспользовались далеко не все сургутские предприниматели. Чтобы её получить, нужно было понимать, как воспользоваться предлагаемыми инструментами: получить компенсацию и налоговые льготы. Важно было вовремя подать заявление и необходимые документы. Многие предприниматели просто недопоняли, как предоставляются все эти льготы, чтобы частично возместить убытки или найти таким образом деньги на выплату зарплат сотрудникам.

Однако в свое дело Анна верит. Как и в то, что в 2021-м пандемия все же отступит, а бизнес вернется к "довоенному" режиму работы. А в таком случае владелица Beauty Story планирует выйти на самоокупаемость через два-три года.

Следующий герой, Игорь Рыбалко, решил открыть единственный в Сургуте салон федеральной сети BORODACH вопреки всему. Еще на старте запуска проекта были сомнения и страхи: высокая конкуренция на рынке, большие стартовые вложения, недостаток квалифицированных кадров в городе. Однако со временем большинство вопросов удалось решить, а те, кто сомневался в успехе, стали постоянными клиентами салона.

Во время пандемии посещение барбершопа стало поводом просто выбраться из дома

Несмотря на то, что мужские парикмахерские очень конкурентный рынок, в нем остаются неосвоенные ниши, потенциал роста которых велик. Приведу простой пример: автомобиль можно отремонтировать в гараже или в сертифицированном сервисе. В последнем вам, скорее всего, окажут более качественную услугу, дадут гарантию на работы, в первом все сделают однозначно дешевле, но не факт, что на приемлемом уровне, — рассуждает Игорь. — Borodach работает в логике официального дилера, пытаясь развивать сегмент мужского сервиса гарантированно высокого качества.

Для многих жителей квартала посещение барбершопа во время пандемии стало поводом выбраться из дома

В BORODACH'e нам удалось создать особую атмосферу: клиенты к нам приходят не только постричься, но и выпить кофе, посмотреть футбол и просто пообщаться. Это стало особенно актуально во время пандемии, когда были отменены все общественные мероприятия, а большинство ресторанов и баров закрылись. Для многих наших клиентов посещение барбершопа стало поводом выбраться из дома.

Институт красоты BABOR был одним из первых бьюти-салонов, открывшихся в "Новине". Его основатель Оксана Костюкова уверена, что Babor — единственный эффективный бренд в сфере эстетической косметологии в городе. Бренд входит в международную сеть бьюти-индустрии и имеет салоны по всему миру.

Решение выходить в Сургут мы приняли в 2018-м, — вспоминает Оксана. — Очень долго искали подходящее помещение, изучили все объекты, находящиеся в центре, но в итоге решили, что по философии нашего бренда больше остальных соответствует "Новин" — красивый, современный, технологичный район с качественной средой. Но помещение было только первым шагом. Мы тщательно продумывали его архитектуру и дизайн, требовательно подходили к ремонту и закупке оборудования. Нам очень хотелось одновременно сохранить высокий потолок и сформировать антресольный этаж. В итоге нам удалось найти этот баланс, получилось красиво и функционально.

Нигде в мире вы не увидите салон сети BABOR в непривлекательном с точки зрения проживания и инфраструктуры районе, поэтому наши отношения всерьёз и надолго.

Бытует мнение, что салон красоты — очень простой бизнес. Сделал ремонт, нанял людей, закупил косметику и всё! Но это не так. Бьюти-отрасль сложна и очень специфична, как и люди, которые к услугам этой отрасли прибегают. Необходимо учитывать особенности анатомии, физиологии и психологии каждого человека, крайне важно найти профессионалов, которые разбираются тонкостях применения той или иной технологии. А таковых на рынке откровенно не хватает.

Сохранить естественную красоту — мечта любого. Наша задача — просто помочь в этом и сделать это максимально бережно и профессионально.

По словам Оксаны, негативных эффектов от пандемии ее бизнес не почувствовал. Напротив, благодаря наработанной за два года клиентской базе, салону удалось нарастить обороты.

Вирус вирусом, но уход за собой никто не отменял. Да, для многих предпринимателей этот год стал неким рубиконом. Вероятно, кто-то его не переживет. Но мне кажется, что это в какой-то степени пойдет на пользу рынку. На нем останутся наиболее сильные и экономически устойчивые игроки, постоянно инвестирующие в развитие, стремящиеся внедрять что-то новое и совершенствующие клиентский сервис.

Совсем недавно Оксана приобрела квартиру в квартале "Новин" и успела оценить его расположение и комфортную инфраструктуру. Поэтому в планах на будущее — расширение бизнеса и аренда более просторного помещения.

Нигде в мире вы не увидите салон сети BABOR в непривлекательном с точки зрения проживания и инфраструктуры районе, поэтому наши отношения с "Новином" всерьёз и надолго, — резюмирует Оксана.

Справка: Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.


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29 декабря в 10:00, просмотров: 591, комментариев: 0
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