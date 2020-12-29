Как во время пандемии изменилась бьюти-сфера, и готова ли она к этим переменам?

Коронавирус перевернул привычный уклад жизни с ног на голову. Более остальных от противопандемийных мер пострадал, пожалуй, малый бизнес в сфере услуг. Если общепит еще смог перейти на режим take away ("с собой") и наладить доставку блюд, то, например, косметологическим салонам, спа, парикмахерским альтернативу оффлайну придумать было крайне сложно.



Чтобы поддержать малый бизнес, компания Брусника совместно с редакцией СИА-ПРЕСС запускает проект, в рамках которого предприниматели расскажут свою историю, поделятся лайфхаками, как выжить в кризис. Первый выпуск — о владельцах салонов красоты, начавших дело в квартале "Новин".

Анна Бийбулатова, владелица салона красоты BEAUTY STORY, занялась предпринимательством в сфере бьюти-индустрии год назад. По профессии Анна главный бухгалтер более с десятилетним стажем и основатель аутсорсинговых компаний.

— Так получилось, что старт бизнеса совпал с первой волной коронавируса и введением самых жестких ограничений. Такое сложно было предугадать, — рассказывает Анна. — Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, организовать полноценную презентацию салона не получилось. И даже по прошествии полугода не все жители квартала "Новин" знают, что наш салон открыт.

Открытие салона пришлось на самый разгар пандемии

Из-за пандемии пришлось вносить изменения и в привычные для студий красоты стандарты работы. В салоне по-новому организовали запись клиентов, предусмотрев между посещениями длительные перерывы, необходимые для проведения санобработки. На всех сотрудников одели маски. Однако, по мнению Анны, к пандемии бьюти-сфера, оказалась не готова.

— Бизнес, естественно, проседает. Клиентский поток замер, выплаты по кредитам никто не отменял, а аренда ежемесячно съедает все остатки средств, — рассказывает Анна. — Анализируя счета и квитанции, я вижу, что сфера становится убыточной. Думаю, выжить смогут те, кто умеет быстро адаптироваться, грамотно выстроить бизнес-процессы. Крупные салоны будут бороться за сохранение клиентуры. Небольшие студии, не имеющие финансовой подушки и опыта работы в кризис, скорее всего, закроются.

Инструменты для выживания в пандемию есть, нужно только уметь ими пользоваться

Поддержкой со стороны губернатора воспользовались далеко не все сургутские предприниматели. Чтобы её получить, нужно было понимать, как воспользоваться предлагаемыми инструментами: получить компенсацию и налоговые льготы. Важно было вовремя подать заявление и необходимые документы. Многие предприниматели просто недопоняли, как предоставляются все эти льготы, чтобы частично возместить убытки или найти таким образом деньги на выплату зарплат сотрудникам.

Однако в свое дело Анна верит. Как и в то, что в 2021-м пандемия все же отступит, а бизнес вернется к "довоенному" режиму работы. А в таком случае владелица Beauty Story планирует выйти на самоокупаемость через два-три года.

Следующий герой, Игорь Рыбалко, решил открыть единственный в Сургуте салон федеральной сети BORODACH вопреки всему. Еще на старте запуска проекта были сомнения и страхи: высокая конкуренция на рынке, большие стартовые вложения, недостаток квалифицированных кадров в городе. Однако со временем большинство вопросов удалось решить, а те, кто сомневался в успехе, стали постоянными клиентами салона.

Во время пандемии посещение барбершопа стало поводом просто выбраться из дома

— Несмотря на то, что мужские парикмахерские — очень конкурентный рынок, в нем остаются неосвоенные ниши, потенциал роста которых велик. Приведу простой пример: автомобиль можно отремонтировать в гараже или в сертифицированном сервисе. В последнем вам, скорее всего, окажут более качественную услугу, дадут гарантию на работы, в первом все сделают однозначно дешевле, но не факт, что на приемлемом уровне, — рассуждает Игорь. — Borodach работает в логике официального дилера, пытаясь развивать сегмент мужского сервиса гарантированно высокого качества.

Для многих жителей квартала посещение барбершопа во время пандемии стало поводом выбраться из дома

В BORODACH'e нам удалось создать особую атмосферу: клиенты к нам приходят не только постричься, но и выпить кофе, посмотреть футбол и просто пообщаться. Это стало особенно актуально во время пандемии, когда были отменены все общественные мероприятия, а большинство ресторанов и баров закрылись. Для многих наших клиентов посещение барбершопа стало поводом выбраться из дома.

Институт красоты BABOR был одним из первых бьюти-салонов, открывшихся в "Новине". Его основатель Оксана Костюкова уверена, что Babor — единственный эффективный бренд в сфере эстетической косметологии в городе. Бренд входит в международную сеть бьюти-индустрии и имеет салоны по всему миру.

— Решение выходить в Сургут мы приняли в 2018-м, — вспоминает Оксана. — Очень долго искали подходящее помещение, изучили все объекты, находящиеся в центре, но в итоге решили, что по философии нашего бренда больше остальных соответствует "Новин" — красивый, современный, технологичный район с качественной средой. Но помещение было только первым шагом. Мы тщательно продумывали его архитектуру и дизайн, требовательно подходили к ремонту и закупке оборудования. Нам очень хотелось одновременно сохранить высокий потолок и сформировать антресольный этаж. В итоге нам удалось найти этот баланс, получилось красиво и функционально.

Нигде в мире вы не увидите салон сети BABOR в непривлекательном с точки зрения проживания и инфраструктуры районе, поэтому наши отношения всерьёз и надолго.

Бытует мнение, что салон красоты — очень простой бизнес. Сделал ремонт, нанял людей, закупил косметику и всё! Но это не так. Бьюти-отрасль сложна и очень специфична, как и люди, которые к услугам этой отрасли прибегают. Необходимо учитывать особенности анатомии, физиологии и психологии каждого человека, крайне важно найти профессионалов, которые разбираются тонкостях применения той или иной технологии. А таковых на рынке откровенно не хватает.

Сохранить естественную красоту — мечта любого. Наша задача — просто помочь в этом и сделать это максимально бережно и профессионально.

По словам Оксаны, негативных эффектов от пандемии ее бизнес не почувствовал. Напротив, благодаря наработанной за два года клиентской базе, салону удалось нарастить обороты.

— Вирус вирусом, но уход за собой никто не отменял. Да, для многих предпринимателей этот год стал неким рубиконом. Вероятно, кто-то его не переживет. Но мне кажется, что это в какой-то степени пойдет на пользу рынку. На нем останутся наиболее сильные и экономически устойчивые игроки, постоянно инвестирующие в развитие, стремящиеся внедрять что-то новое и совершенствующие клиентский сервис.

Совсем недавно Оксана приобрела квартиру в квартале "Новин" и успела оценить его расположение и комфортную инфраструктуру. Поэтому в планах на будущее — расширение бизнеса и аренда более просторного помещения.

— Нигде в мире вы не увидите салон сети BABOR в непривлекательном с точки зрения проживания и инфраструктуры районе, поэтому наши отношения с "Новином" — всерьёз и надолго, — резюмирует Оксана.

Справка: Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.