16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Следует ли перенести Рождество с 7 января на 25 декабря?
Комментировать
0
Что надо разместить в газпромовской «свечке»?
Комментировать
0
Составляете ли вы для себя планы на 2021 год?
Комментировать
0
Каким для вас стал 2020 год?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Райффайзен Бизнес Онлайн появилась возможность настроить платежи по QR-коду для каждой торговой точки

Новый сервис для предпринимателей от Райффайзенбанка

​В Райффайзен Бизнес Онлайн появилась возможность настроить платежи по QR-коду для каждой торговой точки

Предприниматели могут настроить прием платежей по QR-коду для каждой торговой точки в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.

Для этого нужно зайти в меню сервисы, прием платежей по QR-коду и добавить точку продаж. Это позволяет детально оценить динамику продаж и упрощает учет.

«Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Прием платежей по QR-коду пользуется спросом у клиентов. Это простой способ принимать платежи без необходимости покупать дорогостоящее оборудование, достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение Райффайзен Бизнес Онлайн, и подключенного эквайринга. Детализация по торговым точкам позволяет предпринимателю видеть платежи в каждом магазине», — подчеркнул Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:13, просмотров: 25, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 1847
  2. ​Как живут сургутские инвалиды во время коронавируса // Светлана Федорова ONLINE 29 декабря в 11.00 1767
  3. Жители поселка вблизи Нижневартовска остались без холодной воды: у них замерз водопровод 1653
  4. В Нижневартовске жителей домов на створе улиц Мира и Ленина просят убрать авто для очистки дворов 1199
  5. На ХМАО надвигается метель 1056
  6. ​Культурная реновация 862
  7. Десятка лучших фильмов про Новый Год и Рождество 614
  8. ​Безработный и иногородняя. За выходные добавилось два претендента на пост главы Сургута 534
  9. ​Претенденты на пост главы Сургута разменяли четвертый десяток 520
  10. Под Ханты-Мансийском столкнулись две иномарки. Водитель одной из них погиб 438
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15018
  2. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 12813
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 10605
  4. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 10460
  5. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9175
  6. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 9134
  7. Актировка: 1-4 классы первой смены 8696
  8. ​Газпромовскую «свечку» отдают Югре 6363
  9. ​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области 5310
  10. ​Сплошное «молоко»: Сургут меняет краски в - 42 4165
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22261
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16179
  3. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15018
  4. ​Непонятно это все 12861
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 12813
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12352
  7. ​Такой Женя нам не нужен! 12198
  8. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 11401
  9. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 10605
  10. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 10460

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика