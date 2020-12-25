В списке самых выгодных кредитных карт — продукт Банка УРАЛСИБ

Кредитная карта «Энерджинс» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг самых выгодных кредитных карт, подготовленный порталом Сравни.ру. В рейтинг вошли 10 наиболее выгодных предложений российских банков из Топ-30 по активам по состоянию на 22.12.2020 года – кредитные карты с кэшбэком или бонусами, которые можно перевести в рубли. Карты в рейтинге ранжированы по величине выгоды за три года использования.

Более подробно о кредитных картах Банка УРАЛСИБ, а также о других розничных продуктах можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

