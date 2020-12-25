Как Банк УРАЛСИБ работает в условиях коронавирусных ограничений?

В Екатеринбургском филиале Банка УРАЛСИБ состоялась встреча руководителей филиала с представителями агентской сети малого бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области.

В мероприятии приняли участие компании, специализирующиеся на финансовом консалтинге предприятий малого и среднего бизнеса, кредитные брокеры и агенты, как новые, так и уже ведущие активное сотрудничество с Банком УРАЛСИБ.

Учитывая важность развития агентского канала, руководство Свердловской ТД такие встречи проводит регулярно – не реже раза в квартал, что позволяет сохранять эффективные контакты с партнерами, получать от них обратную связь, перенимать лучший опыт и совершенствоваться.

На встрече специалисты УРАЛСИБа рассказали, как Банк работает в условиях карантинных ограничений, какие специальные условия и продукты могут быть интересны клиентам. Подробно обсудили мотивационные программы для агентов Банка, получили информацию от партнеров о том, что происходит в отрасли, о потребностях клиентов, условиях и лучших практиках других банков.

«Наша активность в агентском канале дает хорошие результаты, – отметил заместитель управляющего филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Екатеринбурге Игорь Немыкин. – Партнеры привлекают новых клиентов малого бизнеса и для нас это имеет большое значение, особенно в текущей рыночной ситуации. Активная клиентская база филиала стабильно растет уже второй год. Со времени предыдущей встречи сеть наших партнеров заметно расширилась, и в будущем мы будем продолжать подобные мероприятия».

Встреча прошла с соблюдением всех необходимых предосторожностей – в помещении были установлены бактерицидные рециркуляторы, рассадка гостей проводилась с соблюдением необходимой дистанции, на входе всем гостям были предложены антисептик и медицинские маски.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».