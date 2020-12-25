16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6921   EUR  89,8749  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Группа ВТБ: жители УрФО вдвое сократили траты на шампанское перед Новым годом

Уральцы планируют встретить Новый год без шампанского?

​Группа ВТБ: жители УрФО вдвое сократили траты на шампанское перед Новым годом

По данным за первые три недели декабря, жители Уральского федерального округа перед Новым годом потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, порядка 9 млн рублей — вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД» (входит в Группу ВТБ).

В целом в стране наблюдается аналогичная тенденция: за три недели декабря россияне потратили на игристые вина 214 млн рублей – это на 38% меньше, чем за три недели декабря 2019 года. За весь 2020 год, по данным «Первого ОФД», потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время «периода самоизоляции» в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря - уже на 38% (количество транзакций при этом сократилось на 60%). Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а сильнее всех – на 78% - на Северном Кавказе.

Между тем, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в 1,5 раза. Наиболее заметно – более чем вдвое – выросли продажи алкоголя в туристических регионах – в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае. Московские алкомаркеты за три недели декабря вдвое увеличили оборот к прошлому году.

«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», - отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Траты россиян на продукты к новогоднему столу сохранились на уровне прошлого года и составили, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, 27 млрд рублей, в том числе за предыдущую неделю – почти 10 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:04, просмотров: 181, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 6680
  2. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 6258
  3. Ипотечный аншлаг на рынке недвижимости Югры. Людмила Шундикова // ONLINE 1093
  4. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1073
  5. ​Югорские арендодатели смогут не платить налог на имущество в 2021 году 1061
  6. ​Новым претендентом на кресло главы Сургута стал член ЛДПР 868
  7. ​В Югре похолодает до -50 ºС 601
  8. ​Этим выборам нужен психолог: 25-м претендентом на пост главы Сургута стал медик 561
  9. Еще два югорских пациента не смогли победить коронавирус 507
  10. В Югре принят новый герб 486
  1. ​Такой Женя нам не нужен! 11815
  2. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 11515
  3. Актировка: 1-4 классы первой смены 8304
  4. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 6680
  5. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 6258
  6. ​Газпромовскую «свечку» отдают Югре 6069
  7. Это какой-то цирк 4582
  8. ​Наталья Комарова работает в Сургуте 4123
  9. Николай Коваленко о встрече с Путиным: "Целоваться нельзя, обниматься нельзя, для своего возраста он очень цепкий дзюдоист" 4082
  10. ​Ушли на карантин: в нижневартовской школе бушует кишечная инфекция 3977
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22192
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16013
  3. ​Непонятно это все 12678
  4. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12232
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 11815
  6. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 11515
  7. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 10209
  8. Бомж зарезал жителя Нефтеюганска и сжег его квартиру чтобы скрыть преступления 9512
  9. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 9002
  10. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 8717

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика