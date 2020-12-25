Онлайн-сервисы Райффайзенбанка становятся все более популярными среди бизнесменов

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса стали активнее использовать цифровые каналы для получения услуг. По итогам ноября 79% сервисных запросов предпринимателей были обработаны дистанционно. По сравнению с 2019 годом количество операций, которые предприниматели проводят без отделений, увеличилось на треть, при стабильном росте общего числа запросов от клиентов.

«Мы видим, что клиенты все более активно используют онлайн-способы взаимодействия с банком. Сейчас 99% услуг в Райффайзенбанке клиенты могут получать без визита в отделение. Речь идет об открытии основных и дополнительных счетов, выпуске бизнес-карт, получении справок и выписок, изменении данных о компании, а также о получении кредитов и открытии депозитов», — отметила Мария Горенко, руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.