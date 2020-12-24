Промсвязьбанк подготовил для своих клиентов подарки к Новому году

Декабрь – это время приятных хлопот и подготовка к самому главному празднику года. Пока все придумывают сюрпризы для своих близких, ПСБ приготовил для своих клиентов подарки в виде льготных условий по кредитам и удвоенного кэшбэка по кредитным картам. Теперь готовиться к Новому году можно без лишних трат и с ощутимой выгодой.

ПСБ, кроме рыночных клиентов, кредитует также и работников государственных компаний и военнослужащих. Для сотрудников ОПК, к примеру, разработан специальный потребительский кредит с льготными условиями. При этом к числу тех, кто может воспользоваться предложением банка, помимо служащих в армии и занятых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, относятся полицейские, работники силовых структур, госслужащие, а также зарплатные клиенты.

Таким образом, ПСБ дает возможность оформить кредит на льготных условиях не только работникам практически всех силовых и правоохранительных органов, но и более широкому кругу лиц.

Льготные условия – это, в первую очередь, ставка от 5,5% годовых в рублях при подключении финансовой защиты и сумме кредита от 700 000 до 5 млн рублей. Более того, ПСБ предоставляет заемщикам возможность снизить ставку по кредиту наличными до 2,5% годовых в рублях. При оплате ежемесячных платежей в срок банк автоматически будет снижать ставку на 1 процентный пункт каждый год. При этом максимальное снижение от первоначальной ставки по договору составляет 3 процентных пункта. При выборе клиентом кредита без страхования ставка составляет от 9,8% годовых. Взять деньги можно на срок от года до семи лет*.

Кредит наличными выдается без залога и поручительства на любые цели. В рамках этого предложения клиенты также могут рефинансировать потребительские кредиты, взятые в других банках. Для зарплатных клиентов действует упрощенная процедура оформления - через мобильный банк без посещения офиса и подтверждения дохода.

Также ПСБ предоставляет клиентам возможность воспользоваться преимуществами кредитных карт с кэшбэком и пролонгированным льготным периодом. Одна из самых популярных карт в линейке - «Двойной кэшбэк» - с возвратом части потраченных средств обратно на счет.

«Подготовка к Новому году – это всегда радость и удовольствие, а если и хлопоты, то исключительно приятные. Согласитесь, готовить сюрпризы родным и близким еще интереснее, когда за покупки приходит кэшбэк. Мы всегда стараемся быть максимально полезными для каждого из своих клиентов, поэтому при разработке продуктов и услуг стараемся учитывать потребности всех категорий – бюджетников, работников государственных структур, а также других профессиональных сфер и социальных категорий», − подчеркнула директор Тюменского отделения ПСБ Наталья Потапова.

*Ставка 5,5% годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (9,8% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 3 000 000 рублей.

При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 % (5,5%- 3%=2,5%). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. При сумме кредита от 50 000 рублей - ставка от 8,5% годовых в рублях действует при оформлении кредита с финансовой защитой (от 12.5% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru . Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.

ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.