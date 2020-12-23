Сургут отпразднует 100-летие ГОЭЛРО исторической выставкой

Выставка, посвященная 100-летию ГОЭЛРО и развитию Тюменской энергосистемы открылась в Сургуте в историческом парке «Россия моя история». Экспозиция посвящена истории тюменской энергетики с середины XX века. Здесь сотни фотографий, уникальные архивы, биографические факты и воспоминания ветеранов-энергетиков, благодаря которым развивалась одна из крупнейших энергосистем страны.

Также подробно представлены ключевые этапы реализации плана ГОЭЛРО и развития электроэнергетики страны сквозь призму истории пяти крупнейших энергопредприятий ХМАО-Югры и Тюменской области: АО «Россети Тюмень», ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Сургутская ГРЭС-1), ПАО «Юнипро» (Сургутская ГРЭС-2), ООО «Сургутские городские электрические сети» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Руководители этих компаний присутствовали на торжественной церемонии открытия в онлайн-формате.

«Выставка, которую мы сегодня открываем, включила в себя редкие отголоски истории создания Тюменской энергосистемы. За несколько десятилетий в сложных климатических условиях, без выстроенной логистики, настоящие профессионалы своего дела построили вторую по масштабности энергосистему страны. Это настоящий подвиг! А рассказы о подвигах должны передаваться из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки имели правильные ориентиры», — обратился к коллегам генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Также на открытии выставки присутствовал и экс-глава Сургута, ныне заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Он лично принимал участие в развитии отрасли, долгое время работав заместителем генерального директора АО «Тюменьэнерго» (теперь – АО «Россети Тюмень»). «За этими историческими материалами стоят люди, выбравшие энергетику делом всей своей жизни. И наша цель – чтобы их трудовой подвиг остался навсегда в памяти югорчан. Причем в совершенно новом, интерактивном формате, потому что к этой истории будет прикасаться новое поколение людей, которое воспринимает мир через цифровые технологии», – отметил он.

Вадим Шувалов наградил почётными грамотами Минэнерго России за личный вклад в развитие ТЭК работников отрасли. Среди них Ирина Баринова, начальник управления тарифообразования АО «Россети Тюмень» и Дмитрий Шмаков, начальник службы метрологии и контроля качества филиала «Сургутские электрические сети». Также благодарность губернатора ХМАО-Югры за добросовестную многолетнюю работу получил Руслан Яруллин, диспетчер оперативно-диспетчерской службы сургутского филиала компании.

Выставка откроет свои двери для всех желающих после снятия ограничений по нераспространению короновирусной инфекции в Югре, а пока с ней можно познакомиться на интернет-ресурсах парка «Россия моя история. Югра».