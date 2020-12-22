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​Надежность энергоснабжения гарантирована Россетями

«Россети» подвели итоги работы в ХМАО-Югре

​Надежность энергоснабжения гарантирована Россетями

В 2020 году — меньше технологических нарушений: Россети подвели итоги работы в Югре. По данным компаний «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС», которые ответственны а надежность энергоснабжения в регионе, число таких нарушений в Югре снизилось на 24 процента по сравнению с 2017 годом.

Это напрямую сказалось на уменьшении перерывов в электроснабжении — они оказались на 44 процента короче, чем в 2017-м.

При этом растут показатели реализации инвестиционной программы. В 2020 году они составляют 8,7 миллиарда рублей. Введены два энергообъекта — 176 МВА трансформаторной мощности и 148,7 км ЛЭП. В Центре управления сетями в Сургуте внедрена система оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевым комплексом на базе российского программной платформы «СК-11».

Основными событиями года в компании называют несколько масштабных проектов. Так, реализован пилотный проект «Система оперативного мониторинга подконтрольных объектов», необходимый для информирования подразделений, задействованных в реагировании на нештатные ситуации. Его одобрили специалисты ПАО «Россети» для тиражирования на всю группу компаний.

Также в 2020 году модернизировали систему диагностики оборудования на самой мощной подстанции Сургутского района ХМАО – ПС 500 кВ «Пересвет» с установленной мощностью 1 002 МВА. Подстанция обеспечивает электроснабжением 7 месторождений ПАО «Сургутнефтегаз», Приобское месторождение НК «Роснефть», а также потребителей Сургутского района Югры с населением около 116 000 человек. В настоящее время подобные системы установлены на подстанциях ХМАО — Югры 500 кВ «Ильково», «Святогор», «Кирилловская» и 220 кВ «Каркатеевы».

Завершен первый этап модернизации подстанции 220 кВ «Мегион» мощностью 535 МВА. На следующем этапе работ на объекте будут модернизированы противоаварийная автоматика и открытое распределительное устройство 110 кВ. От надёжной работы подстанции зависит электроснабжение потребителей крупнейшего в Югре Нижневартовского района, в том числе международного аэропорта Нижневартовска, крупных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.

В уходящем году завершается реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Выкатная», а также проекты строительства секционирующего пункта 110 кВ «Выкатной» и ПС 110/35/6 кВ «Эргинская», мощности которых обеспечат развитие нефтяных месторождений НК «Роснефть» в Эргинском кластере.

Заканчиваются работы по комплексной реконструкции подстанции 110 кВ «Ореховская», мощность которой возрастёт в два раза и составит 32 МВА. Системы интеллектуального учёта электроэнергии и телеуправления оборудованием обеспечат 100% наблюдаемость подстанции из диспетчерского пункта.

В ближайшем будущем «Россети Тюмень» начнут обеспечивать безопасность полётов филиала госкорпорации «Аэронавигация Севера Сибири»: когалымский филиал компании принял на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и электрооборудования 5 трансформаторных подстанций, отвечающих за надёжную работу основных объектов навигации аэродрома Когалыма.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 146, комментариев: 0
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