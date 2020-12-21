Райффайзенбанк: Самыми популярными местами для переезда стали Краснодарский край и Крым

Россияне, у которых есть возможность работать удаленно, хотели бы переехать в другой город, а каждый пятый уже сделал это. Для 40% переезд – это способ сменить обстановку. Вторым по значимости фактором стала возможность жить ближе к родственникам. Затем следуют экономия и смена климата на более мягкий.

Самыми популярными регионами для переезда стали Краснодарский край и Крым. Почти каждый пятый опрошенный планирует переехать на дачу или в деревню.

Самым важным в работе из новой локации стала более спокойная обстановка, меньшее количество людей и машин – так ответили 60% опрошенных. Многие отмечают климат, возможности для экономии, доступность хороших продуктов и возможность посещать новые места. Однако возможности для досуга и образования оказались ограничены.