Райффайзенбанк снова получил престижную награду в Европе

Группа Райффайзен признана банком года в регионе Центральная и Восточная Европа (CEE) по версии ведущего отраслевого издания TheBanker. RaiffeisenBankInternationalполучает эту награду пятый год подряд. Решение о награждении принимает авторитетное жюри международных экспертов, опираясь на анализ достижений в росте бизнеса, клиентском сервисе и развитии технологий.

«Награда The Banker – значимое подтверждение того, что мы на верном пути в достижении наших стратегических целей. В первую очередь мы ориентируемся на обратную связь клиентов, при этом сравнение с конкурентами – неотъемлемая часть целостной картины. Эта награда – заслуга всей нашей команды в регионе CEE», – отметил Йохан Штробль, глава Группы RBI.