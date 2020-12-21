Пациенты Нижневартовской окружной клинической больницы получили развивающие книжки от Ханты-Мансийского НПФ.

Книжки разработаны с участием детских психологов. Наклейки, рисунки для разукрашивания и другие задания подобраны с учетом развития детей 4-6 лет. Ханты-Мансийский НПФ заказал изготовление разукрашек, чтобы дарить их детским садам и детским отделениям больниц Югры.

«Ханты-Мансийский НПФ – постоянный партнер бюджетных учреждений Югры, – рассказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Детские книжки-разукрашки – это наш подарок и детям и педагогам, наш вклад в развитие маленьких югорчан».

В канун Нового года развивающие книжки получили маленькие пациенты Нижневартовской окружной больницы.