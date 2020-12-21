Электроснабжение консерватора «Окуневские зори» в Советском районе взяли под контроль «Россети Тюмень»

Свет в обсерваторе будет: энергетики урайского филиала «Россети Тюмень» взяли под особый контроль электроснабжение детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» в Совестком районе. Напомним, что он временно выполняет функции ковидного изолятора — в нем 25 койко-мест, они рассчитаны на прием жителей района и города Югорска, которые здесь долечиваются и проходят самоизоляцию.

Чтобы обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение обсерватора, энергетики Урайских электрических сетей провели квалифицированное обследование оборудования 0,4-10 кВ, а также подготовили резервный источник энергоснабжения на случай возникновения нештатной ситуации.

«Специалисты филиала «Урайские электрические сети» проявили инициативу и организовали совместный осмотр и ревизию электрооборудования лагеря «Окунёвские зори», — рассказал главный энергетик МАУ ФОК «Олимп» Валерий Мишуткин. — Исследование показало, что все электрооборудование находится в рабочем состоянии. На данный момент у нас есть полная уверенность в надёжности электроснабжения временного обсерватора».

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.