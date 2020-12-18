Мобильное приложение Райффайзенбанка расширяет функционал для бизнесменов

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут активировать бизнес-карты в мобильно приложении. Функция уже доступна для устройств на базе опрерационной системы Android и в ближайшее время появится на iOS.

Сделать это можно за несколько минут. Для этого нужно выбрать карту в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн, придумать пин-код и ввести специальный код, полученный с помощью СМС.

«Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. С помощью нового сервиса предприниматель начинает использовать карту сразу после получения. Процесс проходит полностью онлайн и с помощью мобильного устройства, что экономит время», — отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн.