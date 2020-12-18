Ледовая горка и светящийся трон появились в Сургуте в качестве подарка от местного предпринимателя

Необычная ледовая горка с логотипом Time Deluxe и изображением милого бычка – символа наступающего 2021 года по восточному календарю – этой зимой будет радовать сургутских детей. Вся эта красота искрится цветными огоньками и создает особое настроение у горожан. Соответствующий блеск и шик присущ всему, чего касается дизайнер ювелирных украшений и бизнеследи Татьяна Мельник. Подарок для соседей и всех сургутян инициативный предприниматель устраивает уже четыре года подряд – с момента открытия Time Deluxe.

Правда некоторые коррективы внесла пандемия: «Мы проводим новогодние праздники во дворе на Университетской, 11 для детей ежегодно. Привлекаем аниматоров, обустраиваем шикарные ледовые городки. Но в этом году пришлось отказаться от этой идеи, чтобы не подвергать риску здоровье маленьких сургутян».

Татьяна Мельник рассказала siapress.ru, что забава для детей абсолютно безопасная. Нынешняя горка сделана по всем канонам: высота вместе с поручнями достигает двух метров, а длина ската – целых восеми. Ею занимались опытные строители, которые уже не первый год возводят большинство основных ледовых городков в Сургуте. Такой подарок для жителей 20-го микрорайона обошелся предпринимателю в 300 тысяч рублей, но для Татьяны это не так важно, как видеть довольные лица детворы.

В прошлом году со своим новогодним оформлением предприниматель обошла в конкурсе все ледовые городки Сургута и получила благодарность из рук главы города Вадима Шувалова.

Облагородить двор, обеспечить досуг для детворы, да и вообще участвовать в жизни города бизнсвумен и по совместительству талантливый дизайнер ювелирных украшений, известный в России и зарубежом, уже принимает как приятную обязанность. «Я считаю, что каждый предприниматель должен уделять внимание городу. По мере своих возможностей я тоже стараюсь что-то делать. Если каждый из нас внесет свой вклад, то Сургут станет лучше».

От себя добавим, что Татьяна Мельник не ограничивается новогодними праздниками. Фишка Time Deluxe – семейные мероприятия, посвященные, к примеру, Дню знаний или Дню защиты детей. Обычно они проходят масштабно с участием многочисленных гостей. Поэтому с надеждой на светлое будущее в этот раз решили скромно отметить Новый год, чтобы потом наверстать упущенное с привычным душевным размахом.